Teatro centrale, i vigili del fuoco negano l’agibilità 

I lavori di ristrutturazione erano stati conclusi ma la riapertura del teatro Centrale Alidos in via Marconi è ancora bloccata da una controversia tra la proprietà e i gestori dello spazio.

La compagnia aveva fatto causa alla proprietà proprio sulla questione dell’intervento di ristrutturazione su cui, a loro dire, «ci sono stati enormi errori. Non c’è lo spazio sufficiente per gli spettatori tra una fila di poltroncine e l’altra e da metà platea non si vede nemmeno il palco». Obiezioni sempre rigettate dalla famiglia Acquas che tramite il suo avvocato ha sottolineato come gli Alidos abbiano iniziato «un’azione legale ingiustificata e incomprensibile».

Intanto nei nei giorni scorsi è arrivata la relazione dei vigili del fuoco, che hanno dichiarato il teatro inagibile.I motivi li hanno messi nero su bianco in un rapporto inviato agli Acquas e al sindaco Graziano Milia. «Il telo delle quinte non era installato, scarsa pulizia e salubrità degli ambienti del sottotetto, la porta dell’uscita di sicurezza non perfettamente funzionante, problemi anche allo scivolo per le persone disabili, il cortile ingombro di materiali di vario genere». Inoltre, «la posizione degli estintori non rispetta i requisiti minimi di installazione così come la cartellonistica di sicurezza». Per cui, «sino al ripristino delle condizioni di sicurezza», il teatro non potrà aprire.

