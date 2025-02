Teatro, balli e giochi per i piccoli stasera al Sì ’e Boi di Selargius 

E la nave di Capitani Coraggiosi va a gonfie vele e anche oggi fa tappa al Teatro Comunale Si ’e Boi di Selargius per la stagione che la storia compagnia Cada Die Teatro dedica, da ben ventotto anni, ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Si comincia, come al solito alle 16, con Strane casette, laboratorio di attività manuali per la realizzazione di casette, palazzi, paesaggi urbani con l’utilizzo dell’argilla e altri materiali. A seguire il laboratorio di Ballo sardo a cura dell’associazione Fedora Putzu, per insegnare l’arte del ballo tradizionale legato allo strumento delle launeddas. Non mancheranno gli appuntamenti fissi della rassegna: Giochiamo con trasporto, degli Amici della bicicletta, la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta, per imparare a mantenersi in equilibrio; La creatività in te, uno spazio creativo curato da Anna Vittoria Cortese: passando da albi illustrati a giochi musicali, a sfide con materiali più o meno improbabili, i più piccoli giocano a creare e a fare arte; il momento della Merenda a Teatro.

Il lungo pomeriggio verrà chiuso alle 17.30 da un “classico” portato in scena da una compagnia ospite nazionale: “La storia di Hansel e Gretel” del Teatro Crest di Taranto, spettacolo ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, vincitore di diversi premi, testo di Katia Scarimbolo, scene, luci e regia di Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio, Luigi Tagliente.

