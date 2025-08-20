VaiOnline
Muravera.
21 agosto 2025 alle 00:23

Teatro amatoriale nelle piazze: sei giorni per il festival “Invaso” 

Muravera e le sue piazze per il terzo anno consecutivo capitale del teatro amatoriale internazionale. Dal primo al 6 settembre è in programma il festival “Invaso”: sei giorni di spettacoli gratuiti, concerti e incontri conviviali in un intreccio di culture, linguaggi e tradizioni. Oltre cinquanta gli artisti che si esibiranno nel cuore del paese in arrivo da Georgia, Lituania, Olanda, Spagna e Italia. Ogni giorno il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo teatrale e a un concerto. Spettacoli in spazi raccolti nel pomeriggio (cortili, scuole, circoli culturali) e nelle grandi piazze la sera.

A rappresentare la tradizione sarda ci sarà soprattutto la compagnia La Forgia di Muravera che è anche il punto di riferimento per l’organizzazione (assieme alla Fita, col patrocinio del Comune e della Regione). «Invaso – spiega Saverio Perra, uno dei promotori dell’iniziativa - è un festival internazionale di arte e cultura popolare che prende spunto da un’isola che ha conosciuto l’invasione da parte di diverse popolazioni, la Sardegna, con l’idea di ripercorrere idealmente le invasioni per trasformarle in un momento di scambio culturale e di incontro».

Per l’assessore al Turismo del Comune di Muravera Matteo Plaisant «grande merito va all’associazione La Forgia che da ormai quattro anni è in prima linea per organizzare l’evento. Nel 2023 e 2024 abbiamo riempito le piazze con la musica e la cultura, stavolta sarà ancora più entusiasmante». (g. a.)

