Teatri, in scena degrado e incuria 

Anfiteatro romano, Auditorium, Teatro civico, Ex Vetreria, ExArt, Arena grandi eventi. Altro che capitale della cultura, la maggior parte degli spazi comunali destinati al teatro e alla cultura sono chiusi. Inagibili da anni per problemi burocratici o strutturali che ne impediscono l’utilizzo. Questo nonostante il capoluogo abbia “fame” di spazi di medie dimensioni – 300/400 posti – dove far esibire gli artisti.

Il cimitero della cultura

Scorrere le date e fare operazioni di memoria fa venire i brividi. Teatro Civico di Castello, chiuso nel 2020; Anfiteatro romano 2011, Auditorium di piazzetta Dettori 2019; ExArt di piazzetta Dettori 2020; Vetreria 2019. Per non parlare dell’Arena grandi eventi di Sant’Elia, una scelta indubbiamente sbagliata naufragata dopo pochi anni, e dello spazio all’aperto di piazza Nazzari sacrificato al mercato civico provvisorio. Un fallimento che non ha colore politico, perché se è vero che i teatri sono stati chiusi durante la Giunta guidata da Massimo Zedda è altrettanto vero che niente di più è stato fatto dall’attuale sindaco Paolo Truzzu in cinque anni.

Sul palco

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda non ci sta a fare il parafulmini. «Il Comune ha affidato i lavori per la riqualificazione del teatro Civico di Castello per un importo complessivo di 330.000 euro». I progetti di recupero, però, si sono arenati nella sabbie mobili della burocrazia. «Nel corso dei lavori – precisa l’assessora – si è verificata la necessità di redigere una perizia di variante per sostituire impianti oggi non più a norma. La perizia è in fase di elaborazione e sarà poi consegnata alla Soprintendenza per il nulla osta di rito».

Non è tutto, ulteriori finanziamenti sarebbero in arrivo. «L’amministrazione ha stanziato con fondi di avanzo 70.000 euro per compensazione prezzo, dovuti per norma, e 500.000 euro per la riqualificazione del teatro dell’Ex Vetreria. Il progetto di prima fase è allo studio, i Vigili del fuoco stanno studiando la sicurezza antincendio. Per il teatro Auditorium stiamo valutando una proposta di progetto di finanza».

Colpa degli altri

L’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau punta il dito verso il passato. «Purtroppo l’eredità lasciata dalla precedente amministrazione che ha chiuso tutti i teatri cittadini è molto pesante». Il futuro potrebbe andare oltre il finanziamento pubblico. «Sull’Auditorium abbiamo avuto proposte e progetti da parte di privati. Stiamo valutando se questa possa essere la soluzione migliore».

Un concetto mal digerito da Matteo Massa, consigliere d’opposizione e componente della commissione Lavori pubblici. «Più volte abbiamo chiesto conto della chiusura di numerosi spazi cittadini. Già nel dicembre 2019 il Consiglio comunale aveva stanziato le risorse per la messa a norma del Teatro Civico, dell’Auditorium e dell'ex Vetreria. Abbiamo presentato negli ultimi mesi numerose interrogazioni su altri lavori pubblici fermi al palo: la chiesa di Sant'Avendrace e l'Anfiteatro romano tra gli altri. Ma tra annunci disattesi di riapertura e ritardi durante i quali nascono sempre nuove problematiche, la Giunta non sembra in grado di sbloccare la situazione».

Bandiera bianca

«Le associazioni culturali stanno gettando la spugna, e non solo per la mancanza di spazi», afferma Rita Atzeri, della compagnia teatrale “Il Crogiuolo”. «Siamo a dicembre e nelle nostre casse non è ancora arrivato un centesimo dei finanziamenti regionale». Poi l’affondo. «Manca un disegno della pubblica amministrazione sulla cultura. Si chiudono spazi senza pensare ai costi necessari per la riapertura. La cultura è un valore, un obbligo sociale e civile». Per Massimo Mancini di “Sardegna Teatro” è questione di buona volontà. «A Bruxelles, in poco tempo, fu realizzato con poche spese un teatro con materiale di riciclo».

