Team Usa corre per l’oro 

Se sarà imbattibile lo dirà solamente il campo. Ma una cosa è certa: Team Usa sarà una delle primissime attrazioni delle prossime Olimpiadi di Parigi. Per rendersene conto basta dare un’occhiata ai palmarés: 7 campioni Nba, 4 Mvp, altrettanti Mvp delle Finals. Una squadra che promette vittorie e spettacolo e che, forse più di tante altre negli ultimi decenni, può meritare l’appellativo di “Dream Team” coniato per l’irraggiungibile squadra di Barcellona ’92. Quella di Jordan, Magic e Bird, tanto per dare un’idea.

La squadra

A bocca asciutta dopo l’ultimo, deludente Mondiale nelle Filippine, il general manager Grant Hill stavolta ha deciso di fare le cose in grande. E a lanciare la corsa all’oro di Team Usa saranno i due giocatori che hanno segnato maggiormente la storia Nba degli ultimi 20 anni: Lebron James e Steph Curry, scelti come co-capitani. Entrambi agli ultimi balli delle loro splendide carriere (soprattutto Lebron, che nella prossima stagione ai Lakers sarà compagno di squadra del figlio Bronny), ma ancora desiderosi di vincere, dappertutto. Al loro fianco, il talento sarà ovunque: da Kevin Durant a “The Process” Joel Embiid, passando per All Star del calibro di Anthony Davis, Devin Booker, Bam Adebayo e gli unici due reduci del percorso iridato, ovvero Anthony Edwards e l’astro nascente dei Pacers Tyrese Haliburton. A garantire equilibrio e tenuta difensiva, invece, ci penserà Jrue Holiday, colonna dei Boston Celtics campioni Nba assieme a Jayson Tatum e l’ultimo arrivato Derrick White. Un collettivo talmente forte da potersi permettere di salutare senza troppi drammi una stella del calibro di Kawhi Leonard, ko per infortunio, e Jaylen Brown, Mvp delle ultime Finals.

Il compito (meno semplice di quanto possa apparire) di guidare l’armata a stelle e strisce spetterà ancora a Steve Kerr, a caccia del primo alloro al timone di Team Usa dopo i 4 anelli conquistati con Golden State.

Le avversarie

Gli Usa sono favoriti la strada verso l’oro non sarà una passeggiata di salute. A testare le ambizioni di James e soci nella gara inaugurale del torneo (domenica 28 luglio), sarà proprio la rivale più accreditata, ovvero la Serbia guidata di Nikola Jokic, fenomeno dei Denver Nuggets. Decisamente più morbide le altre due avversarie del Girone C: il Sud Sudan e Porto Rico, vittoriosa nel preolimpico di San Juan a scapito dell’Italia. Nel girone B scalpitano i campioni del mondo della Germania e la sempre temibile Francia, mentre le 4 formazioni del gruppo A possono tutte ambire al podio: Australia, Canada, Spagna e la Grecia di Antetokoumpo. Insomma, Parigi 2024 sarà roba per palati finissimi.



RIPRODUZIONE RISERVATA