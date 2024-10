team new zealand, dominio assoluto 

Barcellona. Sembra non conoscere ostacoli la marcia di Team New Zealand: nella seconda giornata della finale della America’s Cup, i detentori del titolo hanno battuto nuovamente gli sfidanti di Ineos Britannia e si sono portati sul 3-0. La quarta regata in programma ieri, invece, è stata rinviata a oggi per un calo di intensità del vento.

Determinante, nella prima regata di giornata, un episodio accaduto a poco più di un minuto dalla partenza. Le due imbarcazioni sfiorano la collisione ed entrambi gli equipaggi chiedono la penalità per gli avversari. Secondo la giuria, la manovra non regolare è quella di Ineos che, quindi, deve scontare la penalità. La regata si fa in discesa per i neozelandesi che controllano dall’inizio alla fine e concludono con quasi un minuto di vantaggio sugli sfidanti.

Un importante passo avanti per i detentori anche se la strada è ancora dal momento che la finale della America’s Cup è al meglio delle tredici regate: mancano, dunque, altre quattro vittorie per conquistare il titolo. Questo pomeriggio si recupera la regata saltata ieri mentre domani sono in programma altri due confronti tra le imbarcazioni neozelandese e britannica.

