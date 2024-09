Team di esperti per il sopravvissuto 

È rimasto barricato in casa per interminabili minuti, prima dell’arrivo dei soccorsi che lui stesso ha chiamato con incredibile sangue freddo. In casa c’era sangue ovunque, aveva appena assistito a una terribile mattanza compiuta da suo padre, ma ha mantenuto il controllo. L’unico sopravvissuto alla strage di via Ichnusa a Nuoro, il figlio 14enne di Roberto Gleboni, ha avuto la lucidità di chiamare le forze dell’ordine, sebbene intorno avesse uno scenario dell’orrore. «In casa urlavano tutti», ha detto agli agenti giunti sul posto dopo la sua richiesta di aiuto. Adesso Nuoro si interroga, fa quadrato attorno a chi ha vissuto il peggiore degli incubi. Dalla Asl e dal Comune è stato immediatamente garantito il supporto psicologico, con svariati specialisti in campo. Spetterà al tutore nominato dalla Procura decidere chi si prenderà cura del giovane. Ieri intanto si sono svolte le autopsie sui corpi di Giusi Massetti e di suo figlio Francesco di 10 anni.

Film horror

Appena 14 anni e un’esistenza segnata, stravolta nel peggiore dei modi. Il figlio dell’operaio forestale Roberto Gleboni si trova ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria del San Francesco. È vivo per miracolo, probabilmente è riuscito a scampare alla furia omicida del padre fingendosi morto. È stato colpito di striscio da un proiettile esploso dalla rivoltella del genitore, da quella 7.65 che era già stata utilizzata per uccidere la sorella Martina, la madre Giuseppina Massetti e il fratello minore Francesco, di appena 10 anni. Se l’è cavata con una leggera operazione chirurgica per l’estrazione di alcune schegge dalla mandibola. Tuttavia, se l’aspetto fisico non preoccupa, il vero scoglio da superare è l’aspetto mentale. «Siamo intervenuti immediatamente, abbiamo preso in carico il ragazzo mettendo a disposizione tutti i nostri psicologi», afferma il direttore generale della Asl 3 di Nuoro, Paolo Cannas. Tutto possibile grazie al “servizio psicologico” dell’azienda sanitaria locale, coordinato da Luca Deiana. «Queste nuove figure presenti nella nostra azienda sono state, in questi giorni, prese e utilizzate per gestire questa situazione. È la prima volta che sperimentiamo questo modello. I nostri specialisti stanno seguendo fin dal primo momento sia il 14enne, l’unico superstite della strage, sia i nostri dipendenti. Sì, perché questa tragedia ha colpito profondamente pure il nostro personale che ha avuto necessità di un adeguato supporto psicologico».

Futuro da costruire

Una famiglia sterminata, oltretutto davanti ai suoi occhi. Ora per il figlio maggiore di Roberto Gleboni il futuro è tutto da imbastire, tra innumerevoli difficoltà. Spetterà al tutore nominato dalla Procura, l’avvocato Antonio Cualbu, decidere chi dovrà prendersi cura del ragazzo, subito dopo le dimissioni dall’ospedale San Francesco. Il sentore è che possa essere la famiglia della madre Giuseppina, con in testa nonna Carmela, a occuparsi di questo giovanissimo rimasto orfano di entrambi i genitori. Il dg Paolo Cannas conclude: «Da parte nostra e del Comune (con gli assistenti sociali) ci sarà il massimo impegno».

