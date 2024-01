Te piace ‘o presepe? A Casa Cupiello è ancora... Natale 

Omaggio a Eduardo De Filippo con “Natale in Casa Cupiello”, intrigante spettacolo per attore cum figuris, da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia in tournée nell'Isola sotto le insegne de La Grande Prosa del CeDAC Sardegna: una versione insolita e affascinante della celebre commedia, in cartellone oggi al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e dopodomani al Comunale di San Gavino Monreale per una riflessione sul significato e sul ruolo della famiglia tra incomprensioni e conflitti, tentativi di dialogo e scontri generazionali, ma anche sulla dialettica fra tradizione e modernità. Inizio spettacoli, ore 21.

Sotto i riflettori Luca Saccoia che interpreta il dilemma di Tommasino, il figlio scapestrato e ribelle, finalmente riconciliatosi con le sue origini e la sua storia, nello spazio scenico disegnato da Tiziano Fario (anche creatore di maschere e pupazzi) con la regia di Lello Serao, per un viaggio in un suggestivo teatro della memoria, dove il testo del grande drammaturgo napoletano rivive in chiave surreale e poetica. «Il presepe è l’orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera sia in senso reale che metaforico». E sulla fatidica domanda – “Te piace 'o presepe?” – si incentra la pièce che sposa recitazione e teatro di figura, in cui il protagonista rievoca i volti e le parole, i momenti significativi, le azioni e le scelte, fino a una presa di coscienza e a una nuova consapevolezza delle proprie responsabilità.

