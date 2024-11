Tc Cagliari tutto cuore 

Il Tc Cagliari pareggia e non molla. Nel quinto turno di Serie A1 femminile, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno impattato 2-2 in casa contro il Tc Rungg Sudtirol, primo nel girone 2. Una sfida che ci si attendeva dura, visto il 4-0 subito dalle cagliaritane nel- l'andata di Appiano.

Nel match tra “numero 1”, un derby tutto spagnolo, Jessica Bouzas Maneiro (56ª al mondo, giunta a Cagliari giusto in tempo per il match, dopo essersi ritirata giovedì negli ottavi di finale del Jiangxi Open, in Cina, ed essere andata a dare una mano nell'alluvionata Valencia) ha ceduto 6-3, 6-2 in 69' a un'avversaria peggio classificata, ma in miglior forma fisica, Angela Maria Fita Boluda (240 Wta). Il pareggio cagliaritano è arrivato grazie a un'altra vittoria contro pronostico, il doppio 6-3 in 81' di Alessandra Mazzola (691) su Silvia Ambrosio (398). Nella sfida tra i prodotti dei rispettivi vivai, le altoatesine hanno trovato il secondo punto: Lara Pfeifer (559) batte Barbara Dessolis (1327) 6-2, 3-6, 6-4 in 2h24'. Ma Cagliari non ha mollato e ha trovato il pari in doppio, con Mazzola e Dessolis che hanno battuto Ambrosio e Verena Meliss 7-6(6), 7-5 in 1h46'.

Nell'altro match del girone, disputato a Beinasco, Verona ha vinto 4-0 in trasferta. Domenica si giocano At Verona-Tc Rungg Sudtirol e Tc Cagliari-Tennis Beinasco, match che decideranno le due squadre che andranno alle semifinali-scudetto e chi invece farà compagnia alle piemontesi ai playout.

Classifica : Tc Rungg Sudtirol (13 match vinti) e At Verona (12) 9; Tc Cagliari (9) 7; Tennis Beinasco 2.

Campionato invernale

Nella Prima serie maschile, seconda vittoria in due match per il Poggio Sport Village A di Secci e Visioli, che batte 2-1 la Torres Tennis A in una sfida che ha visto nel doppio il punto decisivo. Il Tc Moneta sbanca 3-0 i campi del Tc Alghero A, mentre, con lo stesso risultato, il Tc Cagliari A batte il Tennis Elmas grazie ai punti di Rocco e Porcu in singolare e di Pilia/Sanna in doppio. Nella Prima serie femminile, mentre è stata rinviata la sfida tra Gt Generale Rossi e Tc Cagliari B, negli altri due match è stato rispettato il fattore campo, con i 3-0 del Tc Cagliari A sullo Sporting Quartu A (punti di Festa e Zucca in singolare, di Mostallino/Zucca in doppio) e della Torres di Cicu e Marrosu sulle olbiesi del Tc Terranova.



