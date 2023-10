tc cagliari travolgente:  4-0 allo stampa sporting 

Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno battuto 4-0 le torinesi dello Stampa Sporting. Buon esordio per l'argentina Nadia Podoroska (numero 77 della classifica mondiale), che ha dimostrato la sua voglia di non mollare lottando oltre due ore per avere la meglio 7-6(7), 6-1 su una combattiva Chiara Fornasieri, schierata da “numero 1” al posto dell'esperta Stefania Chieppa. La mattinata sul rosso di Monte Urpinu si era aperta col 6-4, 6-0 confezionato da Nuria Brancaccio (206 Wta e reduce dalla semifinale persa la sera prima nell'Itf del Forte Village) ai danni di Federica Joe Gardella, mentre il terzo punto è stato firmato da Barbara Dessolis (1093 Wta). Match durissimo quello vinto dalla nuorese che, in oltre tre ore di gioco, ha superato 7-6(5), 4-6, 6-4 Anna Maria Procacci. In doppio, Dessolis e Brancaccio hanno completato la domenica perfetta regolando 6-2, 6-1 Gardella e Federica Sema, all'esordio stagionale. Così le cagliaritane restano in vetta alla classifica, con tre vittorie in quattro match, e domenica andranno a giocare al Park Tc di Genova. Il Tc Cagliari B, a riposo questa settimana, ripartirà ospitando il Ct Bologna.

Campionato invernale

Ha preso il via ieri il Campionato invernale a squadre. Nella Prima serie maschile, la Torres esordisce battendo 2-1 il Tc Moneta che l'anno scorso si era aggiudicato il titolo vincendo tutti e sei gli incontri disputati. Il Tc Cagliari A fa percorso netto contro il Tc Porto Torres e il Tc Alghero A sbanca 2-1 i campi del Poggio Sport Village A. Ha riposato il Ct Decimomannu. Nella Prima femminile, le campionesse uscenti della Torres hanno regolato 3-0 il Poggio. Il derby di Monte Urpinu ha visto il Tc Cagliari B battere l'A per 2-1, mentre Tc Terranova-Ct Decimomannu è stata rinviata a mercoledì 1 novembre. Lo Sporting Ct Quartu entrerà in gara domenica prossima.

