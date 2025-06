Tc Cagliari in corsa per la A2 maschile 

I match d'andata delle finali che valgono la promozione in A2 di tennis maschile a squadre vanno in tre direzioni diametralmente opposte per le compagini sarde in campo. Benissimo per la Torres Tennis, che batte 5-1 il Tc Treviglio (aggiudicandosi i singolari di Matteo Mura, Robert Strombachs e Andrea Cherchi e i doppi Strombachs/Mura e Valerio Perruzza/Andrea Oronti), tutto in ballo per il Tc Cagliari, che strappa un buon 3-3 sui campi del Ct Bari (con le vittorie di Lautaro Falabella e Bruno Pujol Navarro in singolare e in doppio), mentre sogni di promozione pressoché tramontati per il Tc Terranova, sconfitto 6-0 a Olbia dal Ct Barletta.

Gli altri verdetti

Nella B1 femminile, la Torres conferma la categoria senza patemi d'animo. Dopo la vittoria esterna per 4-0 di sette giorni fa, a Sassari è arrivato un Ct Bari composto da due sole atlete: festa vidimata dalle vittorie di Francesca Dell'Edera e Alice Ferlito. In B2 maschile, salvezza blindata anche per il Tc Moneta, che a La Maddalena ripete il risultato dell'andata: 4-2 sul MatchBall Firenze. Dopo il 2-2 nei singolari (con Marco Dessì e Matteo Viola), la differenza l'hanno fatta i doppi: con la vittoria di Viola/Dessì, mentre Alessandro Califano e Luigi Corrias incassano il ritiro degli avversari. Saluta il campionato nazionale il Poggio Forte Village, che pareggia a Cervignano del Friuli. Decisivo il 4-2 del River Sporting Club all’andata. Per Capoterra, buone prove di Nicolas Parizzia e Sergio Martos Gornes, con lo spagnolo che si ripete in coppia con Federico Visioli. Salvezza centrata anche per il Ct Decimomannu nella B2 femminile. Dopo la vittoria casalinga per 3-1, è arrivato il 2-2 decisivo sui campi del Tennis Comunali Vicenza. Protagonista Claudia Ferrer Perez, che ha prima vinto in singolare e poi in doppio con Irene Garbo.



RIPRODUZIONE RISERVATA