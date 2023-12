Tc Cagliari, il pari lascia tutto aperto 

La promozione in A1 è ancora in bilico. Finisce 2-2 la finale d'andata dei playoff di tennis femminile a squadre tra Tc Cagliari e Tc Genova. Una finale che ha prima illuso le cagliaritane, che sono volate sul 2-0, per poi farsi raggiungere dalle avversarie.

La giornata sul rosso di Monte Urpinu si era aperta nel migliore dei modi per le padrone di casa, con Alessandra Mazzola (numero 705 della classifica mondiale) che ha regolato in 66' Denise Valente (860 Wta, “vivaio” della compagine ligure) per 6-0, 6-2. Il capolavoro l'ha poi firmato Nuria Brancaccio (211) che, dopo aver perso 7-5 il primo set, ha cambiato gioco cercando maggiori variazioni, riuscendo così a lasciare un solo game (6-0, 6-1) negli altri due set alla numero 62 del mondo Lucia Bronzetti (componente della Nazionale italiana che ha raggiunto la finale di Billie Jean King Cup) al termine di un match durato un'ora e 32'. Ma le genovesi non hanno mollato e grazie all'eterna Alberta Brianti sono rientrate subito. La 43enne (55 Wta nel 2011) ha lottato per due ore e mezzo avendo la meglio su Barbara Dessolis (1108, vivaio del Tc Cagliari) 5-7, 6-4, 6-4. Da notare come Brianti sia imbattuta quest'anno, con la settima vittoria centrata in altrettanti match disputati. Emozioni e agonismo anche nel match di doppio con Dessolis e Brancaccio che ci hanno provato fino all'ultima palla, ma la sfida che è valsa il 2-2 è andata a Bronzetti e Valente, che hanno chiuso 6-1, 4-6, 10-8 in 74'.

Il match di ritorno è previsto per domenica prossima sui campi in terra battuta del Tc Genova 1893. Sarà una giornata senza appello: chi vince vola nella massima serie, in caso di parità verrà disputato un doppio di spareggio.



