tc cagliari e torres, verdetti rimandati 

Le finali del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre si preannunciavano equilibrate e così è stato: i verdetti sono rimandati alle sfide di ritorno in programma domenica. Sconfitta in trasferta per il Tc Cagliari che perde 4-2 sui campi dell'Out Line Tennis School di Lecce, al termine di un match in cui i cagliaritani hanno perso i primi tre singolari della giornata. Sfida in equilibrio anche a Sassari, dove la Torres pareggia 3-3 contro il Tennis Macerata Giuseppucci. Marchigiani in doppio vantaggio e i torresini chiudono i singolari sul 2-2. Poi, le due squadre si sono spartite i doppi.

B2: missione compiuta

Le due sarde di B2 centrano l'obiettivo. Il Tc Porto Torres maschile vola in B1 ma ha dovuto ricorrere al doppio di spareggio per avere la meglio sul Tc Sale, dopo il 3-3 che aveva copiato il risultato dell'andata. Vittoria dopo i singolari (2-1) per la Torres femminile che conquista la salvezza sui campi di casa e condanna alla C lo storico Tc Parioli.

C, terno sfiorato

In C, due squadre sarde su tre centrare la promozione nella categoria nazionale. Dopo la vittoria per 6-0 a Roma, al Poggio Sport Village maschile sono bastati i primi due singolari per avere la meglio sul Ferratella e festeggiare la prima storica promozione in B. Tuffo nella storia anche per il Ct Decimomannu che, dopo il poker vincente a Latina, batte 3-0 il Capanno Academy. La Sardegna sfiora il tris vincente: il Tc Moneta non ce l'ha fatta. Dopo il 4-2 subito a Genova, i ragazzi di Tex Asara vincono con lo stesso punteggio sui campi del Tc Arzachena. Il 10-8 nel match tie-break del doppio di spareggio manda in B gli universitari liguri.

