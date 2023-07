Tc Cagliari e Torres, in gioco la A 

Si infrange all'ultimo ostacolo il sogno di Lorenzo Carboni di vincere il primo torneo internazionale della sua giovane carriera. Il 25mila dollari di Biella va a Stefano Napolitano, numero 3 del tabellone, che supera 6-4, 6-0 in finale il tennista algherese in 69'. Il risultato porterà Carboni (attualmente numero 1151 al mondo, con best ranking 1128 Atp segnato lo scorso mese) nella Top 1000 mondiale.

Oggi i verdetti

Oggi Tc Cagliari e Torres si giocano le carte per la promozione nella Serie A2 2024 disputando i match di ritorno delle finali playoff. I cagliaritani, dopo il 4-2 subito sui campi dell'Out Line Tennis School, ospitano i leccesi sulla terra battuta di Monte Urpinu. Una vittoria per 6-0 o 5-1 promuove il Tc Cagliari, con il 4-2 casalingo si va al doppio di spareggio, gli altri risultati premiano i pugliesi. In contemporanea, i sassaresi volano a Macerata per giocare al circolo Giuseppucci. All'andata finì 3-3: chi vince vola in A2, il pari porta al doppio di spareggio.



