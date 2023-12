Tc Cagliari, domenica si gioca gara uno 

Tc Cagliari e Tc Genova si contendono un posto nel campionato di Serie A1 femminile a squadre 2024. La finale dei playoff si disputerà in doppia sfida, domenica sul rosso di Monte Urpinu, sette giorni dopo sui campi liguri. Capitan Martin Vassallo potrà scegliere tra Nuria Brancaccio (211 Wta), Alessandra Mazzola (705), la greca Despina Papamichail (222) e ragazze del vivaio Barbara (1108) e Marcella Dessolis. Tra le avversarie, Mauro Balestra potrà contare sull'azzurra Lucia Bronzetti (62 Wta), l'eterna Alberta Brianti, Gaia Parravicini (1374) e le vivaio Denise Valente (860) e Lucia Tognoni.

Mazzola in semifinale

Due portacolori del Tc Cagliari nell'Itf15 di Valencia. Sul rosso spagnolo, Alessandra Mazzola ha esordito spuntandola 6-3, 3-6, 7-5 sulla wild card spagnola Ruth Roura Llaverias, per poi cedere 6-0, 6-3 agli ottavi contro la qualificata tedesca Mina Hodzic. Nelle qualificazioni, Beatrice Zucca batte 6-4, 6-0 Martina Peretti, ma poi cede il passo 6-1, 6-2 all'iberica Esther Lopez Alcaraz. In doppio, Mazzola in semifinale in coppia con Enola Chiesa.

Pezzulla e Dessì a Settimo

Alessandra Pezzulla e Marco Dessì rispettano i pronostici della vigilia e vincono l'Open Lbj Città di Settimo San Pietro. La portacolori del Ct Decimomannu ha regolato con un doppio 6-1 Angelica Porcedda (Sporting Ct Quartu), mentre l'alfiere del Tc Viterbo batte 6-0, 6-3 Samuele Porcu (Tc Cagliari).



RIPRODUZIONE RISERVATA