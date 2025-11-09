VaiOnline
serie A1 donne.
10 novembre 2025 alle 00:38

Tc Cagliari, c’è aria di scudetto Vittoria e semifinale per il titolo 

Il Tc Cagliari sogna il tricolore. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello battono 4-0 il Tc Padova e, grazie alla contemporanea sconfitta del Tc Rungg sui campi del Tc Parioli, conquistano il primo posto nel girone 1 di Serie A1 di tennis femminile e il diritto di disputare la semifinale dei playoff-scudetto (16 e 23 novembre) contro il Ct Palermo con la gara di ritorno a Monte Urpinu. Il match contro le venete non è mai stato in discussione, con i tre singolari conquistati in due set dall'azzurra Tyra Caterina Grant (6-2, 6-0 su Isabella Serban), Nuria Brancaccio (6-2, 6-4 su Darja Semenistaja) e Barbara Dessolis (6-4, 7-5 su Carolina Gasparini). A risultato acquisito, Gasparini e Semenistaja hanno dato forfait contro Grant e Marcella Dessolis.
Sempre domenica 23 novembre, la seconda squadra del Tc Cagliari si giocherà la permanenza in A2. Le ragazze guidate da Carla Lucero hanno chiuso terze il girone 1, dopo il 3-1 subito in casa della capolista Park Tc Genova. Punto rossoblu conquistato da Linda Salvi, che ha visto l'avversaria Costanza Traversi ritirarsi dopo il primo game. Sconfitte per Sara Festa, Andreea Prisacariu e per il doppio Salvi/Festa. Martedì ci sarà il sorteggio per conoscere l'avversaria nei playout tra le tre ultime degli altri gironi: Cus Catania, Tc Genova o Ct Ceriano.
In A2 maschile, il Tc Alghero Mp Finance perde 6-0 sui campi del Tc Macerata e chiude all'ultimo posto nel girone 6. Il 23, i ragazzi di capitan Gino Asara giocheranno lo spareggio-salvezza in trasferta, contro una delle terze classificate degli altri sette gironi.

