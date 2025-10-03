Tc Cagliari, caccia ai playoff 

Inizia domani la Serie A di tennis a squadre. Tre le compagini sarde in gara. In A1 femminile, il Tc Cagliari ospita sul rosso di casa le romane del Tc Parioli. Nel girone 1 ci sono anche Tc Padova e Tc Rungg. Ogni domenica, capitan Martin Vassallo Arguello potrà schierare una straniera (da scegliere tra l'argentina Nadia Podoroska, le spagnole Leyre Romero Gormaz e Jessica Bouzas Maneiro, l'ellenica Despina Papamichail) e le italiane Maria Lourdes Carle, Nuria Brancaccio, Tyra Caterina Grant (grande novità della stagione, molto attesa soprattutto dopo la prima convocazione in BJK Cup) e Alessandra Mazzola. Con loro, ci saranno le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, frutto del vivaio cagliaritano.

Il circolo di Monte Urpinu compete anche nella A2 femminile e inizia il suo cammino da Arezzo, sui campi del Ct Giotto. Nel girone 1 ci sono anche le torinesi del Circolo della Stampa Sporting e le genovesi del Park Tc. Dalle corde della capitana Carla Lucero possono uscire la bulgara Gergana Topalova, la romena Andreea Prisacariu o la ceca Linda Sevcikova, con le italiane Linda Salvi, Eleonora Alvisi e Berta Bonardi. Il vivaio sarà rappresentato da Beatrice Zucca, Sara Festa e Francesca Mostallino.

E in A2 maschile c'è una prima volta. È quella del Tc Alghero, che nel primo turno del girone 6 ospita il Ct Albinea. Poi sfiderà Tc Bisenzio e Tc Macerata. Ampia la rosa a disposizione di capitan Gino Asara, con l'olandese Tristan Schoolkate, il francese Calvin Hemery, l'irlandese Benjamin Lock, il romeno Sebastian Gima e gli italiani Gabriele Maria Noce, Juan Bautista Otegui, Luca Castelnuovo e Cristiano Monte. Il vivaio algherese propone Michele Fois, Luca Fasciani, Nicolò Serra, Fabiano Fois, Francesco e Lorenzo Marras.

Tricolori a Monte Urpinu

E mentre inizia la corsa verso lo scudetto a squadre, sul rosso del Tc Cagliari si assegnano quelli individuali. Alle 10, si disputa oggi la finale del singolare dei Campionati Italiani maschili di Seconda categoria. In campo Alessandro Ingarao e Nicolas Bianchi. La testa di serie numero 1, campione in carica da tre anni, ha regolato 6-2, 6-0 Matteo Dal Zotto (5), mentre l'italiano di Buenos Aires, numero 7 del seeding, ha avuto la meglio per 7-5, 6-3 in oltre due ore di gioco su Riccardo Mascarini. Già deciso il destino dello scudetto del doppio: va a Noah Perfetti e Roberto Miceli, che l'hanno spuntata 3-6, 6-3, 10-4 sullo stesso Mascarini e Antonio Caruso.



