Tc Cagliari, assalto alle semifinali di A1F 

È la domenica dei verdetti. Si decide oggi gran parte della stagione del Tc Cagliari, che alle 10, sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu, affronta il Tennis Beinasco nell'ultima giornata del gruppo 2 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadra femminile.

Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello devono battere le piemontesi (già matematicamente ai playout e sconfitte 3-1 a domicilio nel match d'andata) e poi guardare con interesse il risultato dell'altra sfida in programma, quella tra At Verona e Tc Rungg Sudtirol, le due squadre in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulle cagliaritane.

Lo scenario

In caso di vittoria del Tc Cagliari e di una delle due squadre nell'altro match, saranno le rossoblu (seconde) e l'altra vincente (prima) a volare alle semifinali-scudetto. Se le cagliaritane vinceranno e l'altra sfida finirà in pareggio, si farà ricorso alla classifica avulsa per decidere le due semifinaliste. In caso di pareggio o sconfitta contro il Beinasco, il Tc Cagliari (terzo) dovrà disputare i playout per mantenere la categoria, mentre veronesi e altoatesine andranno in semifinale.



Classifica (dopo 5 giornate) : Tc Rungg Sudtirol (13 incontri vinti) e At Verona (12) 9; Tc Ca- gliari (9) 7; Tennis Beinasco 2.

