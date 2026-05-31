VaiOnline
Tennis serie B.
01 giugno 2026 alle 00:24

Tc Cagliari a valanga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Weekend impegnativo per le squadre sarde nella serie B di tennis. Sesta giornata iniziata sabato con il poker vincente del Tc Cagliari. La capolista del girone 4 di B2 femminile, ha superato le romane dell'Eur grazie ai punti conquistati da Maria Teixido Garcia, Barbara Dessolis e Berta Bonardi, con le prime due vincenti anche il doppio. Nello stesso girone, 3-1 del Ct Decimomannu sulle romane del Forum, con Elena Barbulescu e Francesca Mostallino in singolare e la stessa romena vincente in doppio con Camilla Monni.

In B1 maschile, il Tc Cagliari continua la sua corsa in vetta al girone 3 con il 5-1 rifilato al Ct Persiceto, firmato da Nicola Porcu, Lorenzo Rocco e Noah Perfetti in singolare, e i doppi Perfetti/Lautaro Falabella e Rocco/Porcu. In B1 femminile, c'è la vittoria del Tc Cagliari A (4-0 a Montecatini, con Gergana Topalova, Eleonora Alvisi, Marcella Dessolis e il doppio Alvisi/Anna Barlini Pischedda), il pareggio della Torres (2-2 a Pesaro, contro il Tc Baratoff, con Oana Gavrila vincente sia in singolare, sia in doppio con Carolina Cicu) e la sconfitta del Tc Cagliari B (4-0 a Santa Margherita Ligure).

Nel girone 7 di B2 maschile, il derby regionale di giornata ha visto il Poggio Forte Village superare 5-1 il Quattro Mori Tennis Team: di Alessandro Conca, Massimiliano De Pasquale, Ludovico Sanna e dei doppi Conca/Sanna e Manuel Mazzella/Sergio Martos Gornes i punti dei padroni di casa, di Riccardo Ciulli quello della bandiera ospite. Colpo in trasferta per il Tc Moneta, che a Roma sbanca 4-2 i campi del Tc Parioli, grazie a Matteo Viola, Lorenzo Gallo e ai doppi Viola/Alessandro Califano e Gallo/Luigi Corrias. Pareggio 3-3 del Tc Cagliari contro i romani del Tennis Team Vianello sui campi della Forte Village Sports Academy. Punti cagliaritani con Bruno Pujol Navarro (in singolare e in doppio con Marco Furlanetto) e Diego Pinna

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 