Tc Cagliari a valanga 

Weekend impegnativo per le squadre sarde nella serie B di tennis. Sesta giornata iniziata sabato con il poker vincente del Tc Cagliari. La capolista del girone 4 di B2 femminile, ha superato le romane dell'Eur grazie ai punti conquistati da Maria Teixido Garcia, Barbara Dessolis e Berta Bonardi, con le prime due vincenti anche il doppio. Nello stesso girone, 3-1 del Ct Decimomannu sulle romane del Forum, con Elena Barbulescu e Francesca Mostallino in singolare e la stessa romena vincente in doppio con Camilla Monni.

In B1 maschile, il Tc Cagliari continua la sua corsa in vetta al girone 3 con il 5-1 rifilato al Ct Persiceto, firmato da Nicola Porcu, Lorenzo Rocco e Noah Perfetti in singolare, e i doppi Perfetti/Lautaro Falabella e Rocco/Porcu. In B1 femminile, c'è la vittoria del Tc Cagliari A (4-0 a Montecatini, con Gergana Topalova, Eleonora Alvisi, Marcella Dessolis e il doppio Alvisi/Anna Barlini Pischedda), il pareggio della Torres (2-2 a Pesaro, contro il Tc Baratoff, con Oana Gavrila vincente sia in singolare, sia in doppio con Carolina Cicu) e la sconfitta del Tc Cagliari B (4-0 a Santa Margherita Ligure).

Nel girone 7 di B2 maschile, il derby regionale di giornata ha visto il Poggio Forte Village superare 5-1 il Quattro Mori Tennis Team: di Alessandro Conca, Massimiliano De Pasquale, Ludovico Sanna e dei doppi Conca/Sanna e Manuel Mazzella/Sergio Martos Gornes i punti dei padroni di casa, di Riccardo Ciulli quello della bandiera ospite. Colpo in trasferta per il Tc Moneta, che a Roma sbanca 4-2 i campi del Tc Parioli, grazie a Matteo Viola, Lorenzo Gallo e ai doppi Viola/Alessandro Califano e Gallo/Luigi Corrias. Pareggio 3-3 del Tc Cagliari contro i romani del Tennis Team Vianello sui campi della Forte Village Sports Academy. Punti cagliaritani con Bruno Pujol Navarro (in singolare e in doppio con Marco Furlanetto) e Diego Pinna



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