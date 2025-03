Tc Cagliari, 5 teamtra Serie A e Serie B 

Cinque formazioni tra Serie A e Serie B. Un solo circolo tra gli oltre quattromila affiliati alla Federazione Italiana Tennis e Padel può vantare di averle e per il Tennis club Cagliari questo piccolo primato è tutt’altro che insignificante. Testimonia l’impegno per lo sviluppo dei propri vivai, nel senso che i campionati non sono soltanto un momento in cui rappresentare con orgoglio i colori sociali, ma anche e soprattutto l’occasione data ai più giovani di confrontarsi con avversari di alto livello e fare esperienza. Così la pensa il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello, che da qualche anno guida i progetti del circolo di Monte Urpinu. Mentre è iniziata la Serie C regionale (con una squadra maschile e due femminili), si attende l’inizio dei tornei nazionali. A ottobre, le squadre femminili saranno impegnate in Serie A1 e A2, ma già a fine aprile scatterà la Serie B, e (fra B1 e B2) saranno tre le formazioni in campo. La B1 maschile cercherà ancora il salto in A2 con Nicola Porcu, Alberto Sanna e il quindicenne Lorenzo Rocco (reduce dai quarti all’Itf juniores in Svezia). I ragazzi della B2, neopromossi dalla C, nel girone 7 troveranno avversarie pugliesi, laziali e calabresi. «Siamo orgogliosi che il Tennis club Cagliari si distingua come una realtà unica nel panorama tennistico italiano», si rallegra Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico.

Addio a Morelli

Si è spento a 58 anni Massimo Morelli. Supervisor Gold badge (massima categoria mondiale), ha contribuito alla crescita di generazioni di arbitri e di diversi tornei italiani. Era molto apprezzato anche in Sardegna, dove ha contribuito alla crescita del Challenger 175 di Cagliari e degli Itf del Forte Village. ( a.bu. )

