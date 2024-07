Tbc a Bancali, cresce l’allarme 

Cresce la preoccupazione per i contagi di tbc registrati nel carcere di Bancali. Un documento della Asl, redatto dopo le visite nella struttura, evidenzia come 37 detenuti siano positivi in seguito al test di Mantoux, e 23 con il dosaggio di Quantiferon, entrambi screening, fatti a fine giugno, in grado di scovare l’infezione. Dati che fotografano il contesto anche se, forse, non nella sua interezza. «Non è dato sapersi- dichiara infatti il presidente del sindacato Uspp Giuseppe Moretti- quale sia la situazione relativamente al focolaio che sicuramente si è alimentato nei giorni successivi tra le fila dei detenuti e nel restante personale». Il cosiddetto “paziente fonte”, il detenuto da cui si è originato il contagio, sarebbe stato scoperto ad aprile. «A quanto ci risulta- dichiara Alessandro Cara, segretario regionale Uspp- l’uomo è entrato a lungo in contatto senza mascherina con altre persone della cella oltre agli agenti». Cara denuncia poi come la profilassi sia manchevole. «Gli agenti penitenziari- riferisce- starebbero trasportando i detenuti positivi con mezzi che poi non vengono sanificati». Il numero dei poliziotti assenti dal lavoro per motivi di salute, pure se non dichiaratamente legati alla tbc, comincia a essere importante. «Più di 100- continua Moretti- e questo crea diversi problemi anche dal punto di vista organizzativo e della sicurezza». «Chiederemo - conclude Alessandro Cara - un incontro urgente con la prefetta e il procuratore della Repubblica». Intanto gli avvocati del Foro di Sassari sciopereranno mercoledì, giovedì e venerdì per la situazione creatasi a Bancali.

