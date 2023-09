Tazenda, video da 30mila euro fa arrabbiare l’opposizione 

Un video promozionale che unisce le bellezze della città alla musica dei Tazenda. Il brano è “Domo Mea”, lo stesso che nel 2007 la band sarda aveva inciso con Eros Ramazzotti. Nella clip girata ad Alghero la canzone è cantata in diverse lingue, con la partecipazione di artisti locali.

Quasi sei minuti di grande impatto, con le immagini del patrimonio architettonico, paesaggistico e storico del territorio di Alghero che scorrono sulle note di uno dei più grandi successi dei Tazenda. "Dodici artisti, cinque lingue una città", si legge in sovrimpressione sullo sfondo del profilo della città antica affacciata sul mare. Ci sono il sassofonista Enzo Favata, i cantanti Claudia Crabuzza, Claudette, Davide Casu e Denise Gueye, il musicista Salvatore Maiore, Paolo Zuddas alle percussioni, Marcello Peghin alla chitarra, Gavino Murgia al sax e i tre componenti dei Tazenda, Nicola Nite, Gino Marielli e Gigi Camedda. Un progetto voluto e da Comune e Fondazione Alghero, finanziato con circa 30mila euro e che ha già riscosso il gradimento del popolo social. Ma non sono mancate le polemiche. In Consiglio comunale l’opposizione di centrosinistra ha chiesto spiegazioni. «Ma veramente, come si dice in città, avete speso 30 mila euro per fare un video e utilizzarlo giusto per prendere qualche like su Facebook?», hanno domandato gli avversari politici del sindaco. «Sarebbe bene spiegare in quali modi e in quali forme questo video servirà a pubblicizzare l’immagine di Alghero».