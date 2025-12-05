Tazenda, questa è “S’Istoria Infinida” Due concerti a Cagliari e un nuovo libro 

Dopo il debutto romano, “S’Istoria Infinida” il nuovo spettacolo dei Tazenda, approda a Cagliari. Due le date: il 14 dicembre al Teatro del Segno alle 19.30 e il 15 dicembre al Bflat Jazz Club alle 20.30: due palcoscenici differenti e complementari pensati proprio per portare al variopinto popolo dei fan questa nuova avventura. “S’Istoria Infinida” è un viaggio in cui il mondo musicale e quello letterario si fondono, trasformando ogni nota in parola e ogni parola in un’eco che risuona tra il pubblico.

Insieme, spettacolo e libro, danno vita ad un’esperienza doppia e complementare: da un lato la potenza immediata del live, dall’altro l’intimità del racconto. Sul palco i due fondatori Gigi Camedda e Gino Marielli, la nuova voce di Serena Carta Mantilla, Massimo Cossu alle chitarre e il racconto di Felice Liperi. La regia è di Stefano Manca.

Il libro, firmato Felice Liperi e in uscita per Il Castello, è il cuore pulsante di questo nuovo percorso, ma soprattutto non è una semplice biografia musicale. “S’Istoria Infinida”, infatti, ricostruisce 30 anni di storia dell’etnorock italiano attraverso gli occhi – e le voci – di chi quella storia l’ha scritta davvero: Gigi Camedda e Gino Marielli, fondatori della band insieme al compianto Andrea Parodi, figura centrale e ancora oggi amatissima dal pubblico.

