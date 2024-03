Tazenda: «Questa è la nostra storia» 

I Tazenda tornano in tour e questa volta al centro della serie di concerti al via ad aprile, che porteranno in giro per l’Italia la mitica formazione del sassarese oggi composta da Gino Marielli (chitarra e cori), Gigi Camedda (tastiere e cori) e Nicola Nite (voce e chitarra), ci sarà l’album “Murales”. Un ritorno alle origini e un tuffo in un passato ancora incredibilmente attuale, tra ecologia, guerre, diseguaglianze, quello che porterà la band ed il suo pubblico a rivivere l’intensa poesia del suo secondo disco in carriera. Pubblicato nel ’91, a ridosso della partecipazione a Sanremo del gruppo, allora capitanato dall’indimenticato Andrea Parodi, con Pierangelo Bertoli e “Spunta la Luna dal monte”, traduzione del brano “Disamparados”, Premio Tenco per la Migliore canzone in dialetto e vincitore al Cantagiro con il Disco d’Oro, l’album consacrò il successo del gruppo presso il pubblico nazionale, aprendo la via al loro rock dal dna sardo, nella lingua e nei suoni. L’alfa di una lunga carriera, i cui brani storici non mancheranno di trovare spazio in scaletta, al fianco di quelli più recenti. «“Murales” è il nostro disco più importante come numeri, nel ’91 vendette più di 200 mila copie», ci ha raccontato Gino Marielli. «Scherzando lo consideriamo il nostro “The Dark Side Of the Moon”, il disco difficile da superare, per contenuti, fantasia e creatività».

Una sintesi meravigliosa tra la musica di tradizione sarda e un suono rock, tra chitarre elettriche, synth, launeddas e canto a tenore.

«Non essendo etnomusicologi, ma tre ragazzi cresciuti coi Genesis, i Beatles e Battisti, in quel momento avevamo come faro Peter Gabriel, che si dedicava alla riscoperta della world music. E poi c’erano gli U2, impossibili da non guardare, perché irlandesi, scuri come noi, un po’ arrabbiati, imbronciati e anche loro avevano una voce non male. Mara Maionchi, che al tempo era la nostra discografica, ci diceva che le chitarre di The Edge ricordavano le cornamuse e che dovevo fare le launeddas con le chitarre, ci voleva fantasia, ma quando suonavo pensavo sia a The Edge, che ai chitarristi tradizionali sardi e alle launeddas. In studio, poi, mixavamo tutto in modo libero e giocoso, una giocosità, che per noi è stata un carburante».

Il momento storico è quello giusto per riportare dal vivo “Murales”?

«Sì! Il titolo lo aveva scelto Andrea, che a Orgosolo si era imbattuto nei murales di protesta dei pastori e dei contadini del dopoguerra e a San Sperate nell’anima artistica di Pino Sciola e dei famosi scultori e pittori locali. È una forma di comunicazione spontanea, che ritroviamo in tutto il mondo, dall’arte bao, ai graffiti dell’hip hop, come se l’umanità, quando non riesce ad esprimersi attraverso i canali istituzionali, cercasse degli sbocchi nell’arte».

Di recente, però, si è arrivati a parlare di daspo per gli artisti che dal palco di Sanremo lanciano messaggi socio-politici.

«A noi avrebbero dato l’ergastolo del daspo! Nel ’92 siamo andati a Sanremo con “Pitzinnos in sa gherra” e l’anno prima con “Spunta la Luna dal monte”, che parla di diseredati. Non riesco a pensare che nel 2024 si possa dare un peso negativo a parole come quelle di Ghali, che ha chiesto di fermare il genocidio. Si può non essere d’accordo? Io credo di no. La musica è leggerezza, informazione, denuncia senza armi, ma il pacifismo a volte fa più paura delle armi».

Che cosa significa per voi portare in giro per l’Italia la vostra musica?

«Per noi essere sardi non significa fare colazione con la salsiccia e il pecorino, ma che quando apri la bocca e canti o suoni uno strumento, si sente, perché hai quel carattere. È bello avere un’identità, senza doverla ostentare, e a noi fa piacere che ci riconoscano come sardi e apprezzino il fatto che portiamo avanti la nostra lingua».

In scaletta non mancherà “No poto reposare”, in omaggio ad Andrea Parodi.

«Andrea con la sua voce ha dato a quella canzone una connotazione celestiale, romantica, ma sarda. Per noi è come se Andrea fosse sempre con noi sul palco e poi c’è suo figlio, Luca, che dal giorno dopo il funerale si è unito a noi ed è diventato il nostro manager. È un ragazzo intraprendente, che in questi anni è diventato uomo e ha avuto un figlio, che ha chiamato Andrea. Il cerchio, quindi, continua a girare ed è molto bello».

