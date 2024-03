Tazenda, Omar Pedrini, Andy a tutto rock 

Un lunedì di Pasquetta a suon di rock d’autore e oltre sul palco ai piedi della Torre Aragonese, musica per sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e alla lotta agli sprechi alimentari. A Porto Torres una lunga maratona musicale con i Tazenda che alle 17 apriranno lo spettacolo “Note sotto la Torre-Pasquetta in musica per l’Asinara”, per un concerto inedito, seguiti dagli artisti del progetto Rezophonic ideato dal batterista di caratura internazionale Mario Riso, il deus ex machina del festival del rock in piazza Colombo, insieme a Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band tra le più rappresentative della scena musicale italiana e internazionale, quali Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e i Modena City Ramblers. Infine alle 20.30 spazio alla musica di Dj Toky di Virgin Radio, alla consolle.

Rezophonic è un progetto umanitario nato da un’idea di Mario Riso che in 15 anni di attività e con all’attivo 2 dischi e un terzo in lavorazione, ha utilizzato la forza della grande musica per portare all’attenzione del pubblico tematiche legate alla solidarietà, come la sete e la fame nel mondo. Sono ormai centinaia gli artisti e i grandi nomi che negli anni hanno aderito al progetto che - sotto l’egida prima di Amref e poi di Icio Onlus – ha permesso di realizzare in Africa 175 pozzi, 15 cisterne e 3 scuole.

