Tazenda: «Che choc» Le parole del sindaco: «Il paese vi aspetta» 

Gigi Camedda è stato già dimesso. In ospedale, restano gli altri due musicisti dei Tazenda, coinvolti nell’incidente di lunedì alle porte di Settimo San Pietro. Subito dopo lo scontro, i Tazenda sono stati tutti accompagnati in ospedale in codice giallo. I successivi accertamenti clinici hanno riservato qualche sorpresa per Gino Marielli e Nicola Nite. Niente di grave, si intende, ma inizialamente si era parlato solo di contusioni. Nel pomeriggio di ieri il bollettino degli ospedali: Gino Marielli, ricoverato con due costole in frattura scomposta. Per Nicola Nite, un polso ingessato, trauma cranico, sei punti sul viso e due vertebre del collo rotte.

Ed in più sempre ieri pomeriggio, il racconto congiunto di Camedda, Marielli e Nite:«Abbiamo subito uno choc indescrivibile e sentito tanto dolore al petto, alla schiena, al collo. Respiravamo a fatica. Dolori e tanto spavento da smaltire anche per gli altri tre del Van: è stato terribile. Grazie a tutti coloro che ci stanno supportando».

Ieri sono arrivate anche le parole del sindaco Gigi Puddu. «Ai Tazenda e alla signora rimasta ferita nell’incidente gli auguri di una buona guarigione. Attendiamo i Tazenda in un’altra occasione».