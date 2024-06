Taylor Swift e Coldplay: sale la febbre 

Taylor Swift, Coldplay, David Gilmour. E poi Vasco, Ultimo, Negramaro, Fabi Silvestri Gazzè. Come sempre, si preannuncia ricca di appuntamenti e di musica l'estate dei grandi live in Italia, tra ritorni e tradizioni che si confermano.

Tra i concerti più attesi ci sono quelli di Taylor Swift, due date a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro: la popstar torna nel nostro Paese a 10 anni dall'ultima volta e la febbre sale. Ma non è l'unica per la quale i fan sono in fibrillazione: a Roma si attende l'arrivo dei Coldplay all'Olimpico, quattro date e biglietti polverizzati in pochi minuti, 12, 13, 15 e 16 luglio. È rimasto deluso, invece, chi attendeva il ritorno del Boss: Bruce Springsteen ha dato forfait, per ora, per motivi di salute.

Agli I-Days a Milano, il 16 giugno sono in cartellone i Green Day, per l'unica tappa italiana del loro Saviors Tour, che celebra i loro due album di maggior successo, Dookie e American Idiot. Una sola tappa nel Belpaese, il 6 luglio, anche per gli Smashing Pumpinks, accompagnati da Tom Morello, che hanno scelto il Lucca Summer Festival. Stessa location per Ed Sheeran. Le mura della città vedranno esibirsi il 12 luglio anche Lenny Kravitz, in Italia per altre due date: il 13 luglio all'Umbria Jazz di Perugia e il 13 agosto a Lido di Camaiore.

