Taxi, sospeso lo sciopero per le licenze 

I tassisti del capoluogo sotterrano lascia di guerra e sospendono lo sciopero programmato per oggi. L’assessore alla viabilità Alessio Mereu ieri, alle 18, ha incontrato i rappresentanti sindacali e le cooperative che gestiscono le auto bianche. «La riunione è durata pochi minuti», afferma Ettore Crienti. «L’assessore ci ha rassicurato che stamattina alle 8,30 ci arriverà una dichiarazione scritta su carta intestata nella quale ci annuncia che le licenze stagionali saranno stralciate dal bando che comprende anche altre 18 permessi “ordinari”». Scoppia la pace. «Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere lo sciopero con relativa manifestazione per le vie del centro in programma oggi».

L’assessore Mereu: «Ho convocato i rappresentanti dei tassisti chiedendo chi fosse contrario o favorevole alla delibera, che ricordo è solo un atto di indirizzo - per le licenze stagionali. Ha vinto la maggioranza, così ho deciso di sospendere solo il passaggio che riguarda le licenze stagionali, utili quando l’afflusso di turisti è maggiore». Quelle ordinarie? «Il bando per le 18 licenze ordinarie – comprese 5 per auto attrezzate per il trasporto dei disabili – è quasi pronto. Farò il possibile per farlo pubblicare entro marzo». I tempi sono fondamentali, anche perché, per effetto delle elezioni regionali, a governare Palazzo Bacaredda sarà chiamato un commissario straordinario».

