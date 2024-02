Taxi, sospeso il bando per le licenze stagionali 

I patti sono stati rispettati. Con una lettera, l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu ha confermato quanto annunciato giovedì ai tassisti del capoluogo che chiedevano lo stop alle dieci nuove licenze stagionali. “A seguito della riunione tenutasi con i rappresentanti delle diverse sigle sindacali, è stato raggiunto un accordo che prevede la sospensione del bando per la concessione di 10 licenze in via temporanea e sperimentale. Come da accordi, si procederà alla pubblicazione del bando per la concessione di 18 licenze, di cui 5 per il trasporto di persone disabili”.

Ora scatta la corsa contro il tempo. «Farò il possibile per farlo pubblicare entro marzo», dice Mereu. La scadenza è fondamentale, anche perché, per effetto delle elezioni regionali, a governare Palazzo Bacaredda sarà chiamato un commissario straordinario.

