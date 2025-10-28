VaiOnline
Taxi solidale, torna il servizio per anziani e malati 

Dopo una piccola pausa nel periodo estivo, riprende il servizio di Taxi Solidale dell’associazione Anteas, nato per trasportare anziani e disabili ma anche chiunque ne abbia necessità, a sbrigare commissioni, pratiche e fare visite mediche negli ambulatori e negli ospedali.

«Ogni viaggio diventa un'opportunità di altruismo», ha detto la presidente di Anteas Doriana Loddo, «spostarsi insieme significa non lasciare indietro nessuno e fare la differenza nella vita degli altri».

Per usufruire del servizio basta prenotare chiamando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 il numero 351 7203813 e si consiglia di richiedere il trasporto con un discreto anticipo. Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Quartu, alle persone con difficoltà deambulatorie, alle persone in condizioni di fragilità e agli anziani.

L’associazione si era trovata qualche tempo fa ad affrontare un periodo di difficoltà perché non si trovavano autisti volontari che guidassero il mezzo attrezzato per accompagnare anziani, disabili e tanti altri. Un servizio nemmeno tanto impegnativo perché, non c’è bisogno di caricare a mano la carrozzina in quanto c’è la pedana e i malati non devono essere nemmeno accompagnati dentro l’ospedale perché con loro c’è sempre un parente. Il servizio è unicamente di trasporto con il taxi e non c’è un orario lavorativo perché i viaggi si fanno in base alle prenotazioni. Poi alla fine per fortuna l’emergenza era stata superata e altri volontari sono arrivati a rafforzare le fila. E il servizio funziona con una media di circa 250 trasporti all’anno.

