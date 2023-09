Taxi solidale, il servizio è a rischio 

I numeri parlano da soli: 248 trasporti effettuati nel 2022 e già 222 in questi mesi del 2023. Il servizio di Taxi solidale portato avanti dall’associazione Anteas, funziona ma rischia di doversi fermare.

Non si trovano infatti autisti volontari che possano continuare a guidare il mezzo attrezzato e così anziani, disabili e soggetti fragili rischiano di non avere più un aiuto per recarsi negli ospedali e negli ambulatori per sottoporsi alle visite mediche o anche soltanto per sbrigare qualche commissione. L’allarme è stato lanciano dalla stessa associazione.

L’appello

«Il servizio per ora continua a funzionare» assicura la presidente di Anteas Veronica Muru, «ma siamo in difficoltà perché non riusciamo a trovare altri autisti. I nostri volontari non possono più farlo o perché hanno trovato un lavoro oppure perché sono sopraggiunti problemi personali». Così adesso è un corsa contro il tempo: «I viaggi sono tanti e se non si troverà una soluzione saremmo costretti a dire di no ed è una cosa che vogliamo evitare».

Tra l’altro per fare l’autista volontario non occorrono nemmeno requisiti particolari. «Uomini o donne non fa differenza» dice ancora Muru, «l’importante è che abbiano la patente. Tra l’altro non è una cosa impegnativa. Non c’è bisogno di caricare a mano la carrozzina perché c’è la pedana e i malati non devono essere accompagnati dentro l’ospedale perché con loro c’è sempre un parente. Il servizio è unicamente di trasporto con il taxi e non c’è un orario lavorativo perché facciamo i viaggi in base alle prenotazioni».

Autisti cercasi

L’appello è stato lanciato anche via web: «Cercasi autisti che abbiano voglia di mettersi in gioco per continuare il meraviglioso progetto del trasporto solidale. Ogni viaggio ogni km può apparire uno dei tanti, invece no. Ogni volta fa la differenza per qualcuno, migliora la giornata. Se anche tu vuoi fare la differenza, se vuoi essere il cambiamento che vuoi vedere nel modo, se anche tu vuoi dare il tuo contributo, regalando sorrisi in ogni trasporto del cuore, allora contattaci perché ciò che a te può sembrare nulla, per altri può cambiare tutto>.

Gli altri sono persone come Maria Rosaria, Evelina, Maria che grazie ad Anteas sono riuscite a sentirsi meno sole, non soltanto grazie al taxi ma anche agli altri progetti tra cui quello di coesione sociale concluso qualche mese fa che presto potrebbe ripartire.

