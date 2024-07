Taxi solidale, 146 trasporti da inizio anno 

Continua a registrare numeri importanti il servizio di taxi Solidale, gestito dall’associazione Anteas. Anche quest’anno sono tantissimi gli anziani, i disabili e le altre persone che ne hanno usufruito.

In questo prima metà del 2024 sono stati 146 i trasporti, 287 i viaggi del 2023 e 240 nel 2022. E pensare che il servizio aveva rischiato persino di fermarsi, perché non c’erano autisti volontari. All’appello lanciato dall’associazione avevano però poi risposto e alla fine, dopo un periodo di formazione, i conducenti sono rientrati in azione.

Il trasporto solidale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Per prenotare bisogna chiamare il numero 3517203813, ma la telefonata dev’essere fatta con una settimana di anticipo.

Possono usufruire del servizio solo i residenti nel Comune di Quartu, gli anziani, le persone con difficoltà di deambulazione e quelle in difficoltà economiche. Un porto sicuro soprattutto per gli anziani e le persone sole, che possono contare su un aiuto concreto per spostarsi per le visite mediche o per fare commissioni ancor più nei mesi afosi.

Quello del taxi solidale è soltanto uno dei tanti traguardi raggiunti dall’associazione Anteas tutta al femminile. Tra questi, oltre agli screening per la prevenzione delle malattie della pelle e delle patologie cardiovascolari pediatriche, della tiroide, di seno, fegato eccetera, è di qualche tempo fa anche il progetto Viam dedicato agli over 60 che hanno voglia di imparare in maniera semplice buone tecniche di navigazione per poter usufruire dei servizi che il web propone, e di farlo consapevolmente. Tutto gratuito e, visto il grande successo, l’iniziativa era stata subito replicata.

