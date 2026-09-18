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Macomer.
19 settembre 2026 alle 00:24

Taxi sociale, nuovo servizio operativo dal primo ottobre 

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A Macomer arriva un nuovo servizio per i più fragili. Dal primo ottobre sarà attivo il taxi sociale, voluto dal Comune e gestito dall’Auser. Consentirà la mobilità a persone anziane, disabili o in condizione di fragilità che abbiano necessità di essere accompagnate per visite mediche, terapie, pratiche amministrative o altre esigenze essenziali. A gestirlo i volontari dell’Auser: si occuperanno di prenotazioni e guida del mezzo. Francesca Bua, presidente dell’Auser, dice: «Aiutiamo le persone disabili, chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente. All’associazione aderiscono 220 soci, mentre per il taxi sociale opereranno autisti specializzati, che hanno sempre svolto questo mestiere».

La vice sindaco e assessora ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, spiega: «Abbiamo fortemente voluto questo servizio per offrire un aiuto concreto alle persone che ne hanno bisogno, garantendo mobilità, autonomia e inclusione. Rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Comune e terzo settore possa tradursi in una risposta attenta e vicina ai bisogni della comunità». Il servizio sarà gratuito per l’utilizzo del mezzo nel perimetro del Distretto sociosanitario di Macomer, previsto un contributo simbolico per altre richieste. (f. o.)

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