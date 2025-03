Taxi sociale, gara d’appalto entro aprile 

A circa un anno dall’avvio il progetto del “taxi sociale” promosso dalla Comunità montana “Gennargentu-Mandrolisai” va verso la gara d’appalto per la gestione del servizio. L’iniziativa è legata al progetto Snai (Strategia nazionale per le aree interne) e rivolta agli over 18 (con invalidità al 100%): c’è la possibilità di raggiungere i presidi sanitari del territorio attraverso i bus navetta. «L’ente - dice il sindaco di Teti Costantino Tidu, responsabile Snai per la Comunità montana - sta ultimando gli adempimenti per indire la gara d’appalto entro aprile. Ci avvarremo del sostegno della Comunità montana del Nuorese, che sarà stazione appaltante. Il taxi sociale si riconnette ai recenti accordi Snai con l’Asl 3 per il diritto alla salute nel territorio. La funzione sarà duplice, tutelando il diritto all’istruzione, grazie al trasporto degli studenti, e riducendo le problematiche viarie». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA