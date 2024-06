L'allarme per lo sciopero dei taxi, oggi e domani, è rientrato. La riunione al ministero dei Trasporti con più di 30 sigle di tassisti ha portato alla sospensione della protesta, dopo l'impegno del viceministro Edoardo Rixi a mettere mano ai cosiddetti decreti Salvini e approvarli in fretta. I decreti prevedono tra l’altro l'istituzione del registro taxi e la disciplina delle piattaforme tecnologiche come Uber.