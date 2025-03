Taxi, più corse e tariffe agevolate 

Più corse, più taxi e tariffe agevolate. I cittadini dicono la loro sui servizi di trasporto pubblico non di linea, dando suggerimenti su cosa bisognerebbe fare per renderlo più snello e agevole soprattutto nel periodo estivo quando le chiamate si susseguono per la presenza di un alto numero di turisti.

E proprio di tutte queste problematiche, si è parlato nei giorni scorsi nella sala dell’affresco dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, dove il Comune ha chiamato a rapporto residenti, tassisti e Ncc (noleggio con conducente) per esporre anche i risultati di uno studio effettuato su orari e chiamate e in vista della revisione del regolamento dei servizi di trasporto pubblico non di linea, per migliorare appunto l’accessibilità e l’efficienza dei servizi.

A sentire i quartesi, solo una piccola percentuale è solita prendere un taxi. E se lo fa è soltanto per andare all’aeroporto o a fare visite mediche negli ambulatori e negli ospedali. Altrimenti si preferisce evitare, soprattutto per gli alti costi.«Quartu non ha la mentalità del taxi, perché i prezzi sono troppo alti. Forse se si rivedessero le tariffe ci sarebbero più clienti», dice Mario Manca, 60 anni.

Poche auto

Molti sostengono che otto taxi per una città di 68 mila abitanti siano pochi. «Capita che spesso non siano in grado di soddisfare tutte le richieste», osserva Palmiro Pilleri 82 anni, «di certo in questo nuovo regolamento il Comune dovrebbe aumentare le licenze. La cosa più importante poi deve essere la puntualità perché lo si prende soprattutto per andare a fare le visite o per arrivare all’aeroporto».

Utente assiduo è invece Mimmo Romeo, 81 anni. «Lo uso per andare in ospedale, perché mi lascia davanti alla porta e non devo cercare parcheggio. Per quando mi riguarda mi sono trovato sempre bene con il servizio, ma è vero che capita che a determinati orari siano tutti occupati perché sono pochi».

I dati

Secondo i dati illustrati nel corso dell’incontro con il Comune dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 2024, sono state ricevute 40.921 richieste, di cui 23.087 hanno avuto esito positivo con gli utenti che hanno potuto prendere il taxi mentre 17.834 sono rimaste inevase. Di queste però 2.142 hanno trovato un mezzo disponibile richiamando in un secondo momento.Il Comune sta valutando poi la possibilità di attivare il Taxi sharing ovvero un servizio di taxi in condivisione che può soddisfare più richieste contemporaneamente. Un’idea che sembra piacere ai cittadini ma con le dovute cautele.Potrebbe essere interessante in un’ottica di dividersi le spese della corsa», suggerisce Franco Atzori, 64 anni, «ma bisogna capire come potrebbe funzionare. Perché se io chiamo il taxi per andare di fretta all’aeroporto non posso perdere tempo ad aspettare che questo vada a prendere anche gli altri».

