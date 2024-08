Taxi, ora arriva l’ok sulla seconda guida 

I tassisti cagliaritani lo chiedevano da tempo, ricevendo però insormontabili dinieghi. L’8 agosto la Giunta comunale guidata da Massimo Zedda ha dato il via libera all’ Approvazione delle linee d'indirizzo per l'attivazione, in via temporanea e sperimentale, di misure riguardanti l'esercizio dell'attività di conducente aggiuntivo per conto di titolari di licenza taxi in turnazioni orarie aggiuntive (cd. seconda guida) . In pratica i tassisti che finiscono il proprio turno possono continuare a far circolare la propria vettura con un altro guidatore.

Per il momento l’autorizzazione sarà limitata nel tempo e in fase sperimentale per un periodo di sei mesi prorogabile per altri tre. La concessione alla doppia guida riguarda esclusivamente chi è già titolare della licenza.

Durante la fase sperimentale è prevista anche un’attività di monitoraggio per l’eventuale rivalutazione dopo i primi sei mesi.

Ora la palla passa al dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune che dovrà attivare tutte le procedure necessarie a dare completa attuazione alla delibera. E auspicabile che i tempi siano brevi, in modo che non si debbano più registrare situazioni di disagio per la carenza di taxi in aeroporto e durante le ore notturne.

