Taxi metropolitano, rete tra Comuni 

Sessantamila abitanti circa, tante richieste, ma nessun taxi disponibile. E sperare in un mezzo in arrivo da Cagliari diventa quasi un’utopia, fra lunghe attese al telefono oppure la solita risposta che arriva troppo spesso dall’altra parte della cornetta: «Non c’è nessun taxi libero, riprovi più tardi». Un problema che ha spinto i tre Comuni dell’hinterland - Selargius, Monserrato e Quartucciu - a studiare insieme a Quartu un servizio taxi metropolitano, con stalli e mezzi presenti in ogni città. Nel frattempo si attende anche il bando della Città metropolitana per costruire una rete di car sharing che in futuro coinvolgerà tutta l’area vasta.

L’incontro

La proposta è partita proprio da Quartu, alle prese da alcuni mesi con lo studio di un nuovo regolamento per migliorare il servizio di trasporto non di linea che da tempo risulta carente, taxi in primis. L’idea è creare una gestione unica, magari con la cooperativa che già opera nel territorio quartese, e ricavare piccole stazioni anche nelle tre città da sempre scoperte dal servizio. Argomento al centro di un recente incontro convocato dall’assessorato alla Mobilità quartese guidato da Elisabetta Atzori, aperto ai cittadini, ai tassisti e agli amministratori dei Comuni vicini.

Turno di notte

Selargius ha risposto subito all’appello. «Noi ci siamo, abbiamo dato la disponibilità a entrare nella rete e garantire il servizio per i nostri cittadini», dice il sindaco Gigi Concu. Un impegno che segue quello preso lo scorso anno in Consiglio comunale, con l’approvazione all’unanimità di una mozione presentata dal consigliere di maggioranza Gennaro Fuoco. Nel documento - oltre a rimarcare l’esigenza del servizio in città - si ipotizzava il rilascio di una decina di licenze e la presenza di due postazioni fisse per i taxi, una nel centro città e l’altra a Su Planu.

Anche Monserrato è interessata alla rete dei taxi metropolitani. «Lo stiamo valutando, come amministrazione stavamo già lavorando al bando per rilasciare due licenze taxi e una per i mezzi a noleggio con conducente entro l’anno», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo la Cittadella universitaria, il Policlinico, oltre al centro abitato, e un servizio taxi con postazioni fisse in città serve, soprattutto la notte quando non ci sono mezzi di trasporto pubblico a disposizione».

Platea ampia

Un servizio in condivisione per 130mila abitanti circa - contando i quattro Comuni dell’hinterland coinvolti - quasi quanto quelli residenti a Cagliari. «Una buona soluzione sulla quale si sta ragionando, e che va a sommarsi con il potenziamento del trasporto pubblico a cui stiamo lavorando per tutto il territorio comunale», sottolinea il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, «compresi i borghi di Sant’Isidoro e San Gaetano dove entro l’inizio del prossimo anno scolastico saranno attivi i bus a chiamata del Ctm».

