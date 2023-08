Taxi, la giungla al terminal arrivi 

«Assurdo, ci ha chiesto sessanta euro per arrivare a Decimomannu. Viviamo lì da anni e nessuno si era mai spinto oltre i trenta euro». La giovane coppia, dai tratti orientali, scende precipitosamente dal taxi sul quale era appena salita, finendo poi nell’auto di un abusivo che si offre a portarli a casa per la metà del prezzo. È notte fonda all'esterno del terminal arrivi dell’aeroporto di Elmas, ma a causa dei ritardi accumulati dai voli della sera, lo scalo Mario Mameli è ancora pieno di passeggeri appena sbarcati che sgomitano per raggiungere la destinazione. E tra i tanti tassisti onesti che arrivano e ripartono (consentendo i pagamenti anche con il Pos), ci sono anche quelli furbi e gli abusivi che contrattano tariffe pazzesche sulla banchina, rigorosamente in nero.

La giungla agli arrivi

Negli ultimi giorni d’agosto, complici un’ondata violenta di maltempo in tutto il Nord Italia e un guasto informatico al sistema di controllo nel Regno Unito, anche lo scalo di Elmas fa registrare ritardi di varie ore: voli atterrati a notte fonda con passeggeri costretti a battagliare per salire su un taxi che li portasse a destinazione. Pochi mezzi a disposizione, tante persone che attendono. E nel caos si fanno strada i furbi e gli abusivi, a danneggiare anche l’onore dei tanti tassisti onesti. «Ci ha subito detto che la corsa costava sessanta euro», sospira il ragazzo dai tratti orientali, «mai per arrivare da qui a Decimo ci avevano chiesto così tanto. Siamo scesi subito, perché non è giusto». Il giovane non ha nemmeno finito di parlare che gli si avvicina un abusivo: un ragazzo dal fisico e dal volto tondeggianti. «Guardate, se volete vi porto io per trenta euro», taglia corto, «ho la macchnia proprio qua dietro». Non finisce nemmeno di parlare che la coppia, scottata per la richiesta ricevuta in precedenza, accetta la cifra da pagare, rigorosamente in contanti.

Turisti sbigottiti

Nel frattempo la staffetta di taxi continua, con quasi tutti i conducenti onesti che continuano a caricare passeggeri diretti a Cagliari e ad applicare le regolari tariffe. Ma nella banchina ormai la notizia della richiesta dei 60 euro per Decimomannu (più di 15 chilometri da percorrere in meno di venti minuti quando le strade sono pressoché deserte) spaventa i turisti. Una coppia di mezza età diretta a Muravera viene avvicinata dall’abusivo di turno. «Vi faccio il prezzo, senza sorprese», fa il conducente improvvisato, «anzi, fatemi fare un po’ i conti». Prende il telefonino, armeggia per qualche secondo, poi spara il prezzo. «Vi posso fare 135 euro», chiarisce, «e guardate, vi posso dire che è molto conveniente perché i tassisti non vi farebbero non meno di 200 euro». L’accordo viene siglato con una stretta di mano. «Io non faccio questo lavoro», conclude l’abusivo, «Sono della Protezione civile, ma questo è un modo per finanziarci». E i turisti, appena sbarcati per la vacanza, salgono nell’auto, ormai convinti che da queste parti non faccia molta differenza prendere il taxi o l’abusivo.

L’esercito degli onesti

«Le cifre non sono quelle», commenta un giovane tassista, gentile e sorridente, che accetta di percorrere il breve tragitto che separa l’aeroporto a Elmas e Sestu (meno di 8 chilometri in circa un quarto d’ora). «Purtroppo», chiarisce, mentre il tassametro viaggia, «le mele marce e gli abusivi ci sono in ogni professione». La corsa nel cuore della notte finisce: fanno 23 euro. E sulla richiesta di pagare col Pos?. «Nessun problema, eccolo qui. Grazie». È il lavoro regolare e onesto che resiste, quando il resto del mondo già dorme da ore.

