Taxi introvabili, più licenze in arrivo 

Pochi taxi in città - 8 per settantamila abitanti - tanto che oltre il sessanta per cento delle corse richieste puntualmente restano senza risposta. Sono i disagi denunciati da tempo dal consorzio che gestisce il servizio taxi in tutta Quartu, con tanto di incontri in Comune per chiedere ulteriori licenze, comprese quelle stagionali per far fronte alla mole di lavoro nei mesi di maggior afflusso dei vacanzieri nelle località del litorale. «Aumenteremo le licenze, e troveremo una soluzione già per quest’estate», assicura il presidente della commissione Viabilità e traffico Stefano Busonera.

I dati

I numeri confermano la carenza del servizio nel territorio quartese. Otto taxi per quasi 70mila abitanti, senza contare chi vive in affitto e non risulta residente in città. «Praticamente una macchina ogni diecimila persone», sottolinea il presidente uscente del consorzio Taxi amico di Quartu, Nicola Frongia, «una proporzione che fa capire la complessità e la gravità del problema che viviamo come tassisti, e che purtroppo vivono anche i quartesi». Il sessanta per cento delle corse rimangono inevase. «Facciamo quello che possiamo», dice Frongia, «in estate garantiamo 15 corse massimo al giorno, con una media di 40 minuti a viaggio, le stesse che riusciamo a fare durante l’inverno».

Introvabili

Cliniche, ospedali e aeroporto le destinazioni più gettonate dai cittadini che chiedono un taxi durante tutto l’anno, mare e centro città nei mesi estivi. «C’è da dire che nella bella stagione la città raddoppia arrivando a sfiorare le 150mila persone», fa notare il tassista, «solo la zona di Flumini conta più di 25mila vacanzieri che si sommano ai residenti fissi, ma i turisti alloggiano anche nelle altre località della costa e nelle strutture alberghiere in città. Di fatto d’estate abbiamo un taxi ogni ventimila persone: impossibile lavorare così».

La richiesta dei tassisti è chiara: servono più licenze per avere altri mezzi disponibili. «Oltre alle 8 attuali ne servono almeno altre 6 fisse durante l’anno», chiede Frongia a nome del consorzio Taxi amico di Quartu, «e 8 stagionali, solo così si potrebbe lavorare bene. Con un servizio che funziona bene potremmo persino decidere di abbassare le tariffe».

Il Comune

In Municipio si sta lavorando da tempo per trovare una soluzione già da quest’estate. «L’intenzione di questa amministrazione è di aumentare le licenze dei taxi in modo da avere un servizio di copertura annuale, con un rinforzo nei mesi estivi vista l’affluenza dei turisti», spiega Busonera. «Per questo abbiamo affidato uno studio che ci consentirà di capire le esigenze della città e, sulla base di queste, decidere quante nuove licenze concedere. In ogni caso, in attesa dei bandi, stiamo valutando di rilasciarne alcune provvisorie per coprire il periodo estivo». E per il futuro, aggiunge il presidente della commissione, «l’obiettivo che ci dobbiamo porre è di studiare un servizio taxi metropolitano con i Comuni dell’area vasta».

