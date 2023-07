Taxi introvabili, odissea quotidiana 

I turisti quando arrivano in aeroporto diventano “bipolari”: «Sono molto contenta di vedere il mare della Sardegna ma sono anche molto upset», sconvolta, «perché non c’è un taxi che mi porti in hotel», dice Freya, appena sbarcata a Elmas da Londra. I cagliaritani, invece, accumulano rabbia e frustrazione: «Quaranta minuti in attesa al call center del radiotaxi, per poi scoprire che non nessuna auto era disponibile. Inammissibile», tuona Pierluigi Mannino, consigliere comunale di FdI, anche lui finito nel girone infernale di chi è costretto a sudare sotto il sole alla ricerca di un taxi. Prenotazioni impossibili e interminabili attese al telefono. Trovare un taxi a Cagliari sta diventando quasi un’odissea: succede di notte, di giorno, in aeroporto, in centro, al Poetto, al numero dei call center dei radiotaxi. «Il problema c’è e, come lo scorso anno, va avanti da diversi mesi ormai», dice l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Le segnalazioni dei cittadini che arrivano anche negli uffici dell’assessorato sono quasi quotidiane. Abbiamo il dovere di dare un servizio che funzioni. E per farlo, ora, non c’è altra soluzione che aumentare le licenze», aggiunge.

Un’avventura

Dunque, taxi (ancora) introvabili nel cuore di una torrida estate e con una Cagliari (quasi) sold out per il turismo. Ore 10.50, di domenica, piazza Matteotti, 31 gradi: zero taxi. Ore 11.10 scalo di Elmas: 32 gradi e ancora zero taxi. Ore 11.40, piazza Yenne: 33 gradi e sempre nessuno disponibile. Al Poetto, intorno a mezzogiorno, non va meglio: chiamando il call center di Radio taxi rossoblù, dopo mezz’ora di attesa a 35 gradi con un vento caldo che però soffia insistente e la musichetta di “Bailar contigo” sparata in loop, si scopre che «non c’è nessuna auto disponibile, deve richiamare», dice la centralinista. Un tentativo all’altra cooperativa che esiste in città, Radio taxi Quattromori, per scoprire che «Olbia 3 arriverà in venti minuti». Meno, male: un’ora per trovarne uno. Una fortuna. Soprattutto se paragonata con la disavventura di Pierluigi Mannino. «Ore 13.30 di giovedì scorso, 34 gradi: io e il mio avvocato chiamiamo un taxi per farci venire a prendere in via Simeto. Dopo un quarto d’ora in attesa al telefono, la prima cooperativa ci dice che non ci sono auto disponibili. A quel punto facciamo passare pochi minuti e chiamiamo la seconda cooperativa. Risultato: identico, nessun taxi disponibile. A quel punto ci mettiamo in cammino sotto il sole con l’obiettivo di raggiungere il centro. Arrivati in piazza Matteotti abbiamo trovato quattro taxi fermi al posteggio. E lì ne abbiamo preso uno». La sua testimonianza è la stessa di centinaia di cagliaritani e turisti alle prese ogni giorno con la ricerca disperata di un taxi. «Il servizio deve assolutamente evolversi e i call center devono funzionare meglio. Il taxi dovrebbe essere parte della mobilità sostenibile, perché insieme al bus e a tutta la micromobilità consente di utilizzare meno l’auto. Ma purtroppo non è così», dice.

Il Comune

Da oltre un anno l’assessore Mereu lavora per affrontare e risolvere il problema. «Arrivati a questo punto, l’aumento del numero delle licenze», oggi sono 105 a Cagliari, «non è più rimandabile», dice. «Ho già incontrato diverse volte i tassisti, avremo un tavolo di confronto anche a metà di questa settimana. Se riusciremo a trovare un compromesso bene, altrimenti è bene sapere che l’aumento delle licenze è indifferibile. È arrivato il momento e, anzi», dice ancora l’assessore Mereu, «dal momento che il problema si era già presentato lo scorso anno e di nuovo quest’anno, siamo persino in ritardo. Il nuovo bando per le nuove licenze», quindi, «si farà».

