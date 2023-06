Taxi introvabili, lunghe attese e proteste  

Dopo quindici minuti di attesa e il gentile invito “Attenda prego” ripetuto una cinquantina di volte, la speranza del cagliaritano di fretta si spegne in mezzo secondo: «Ci dispiace, non ci sono taxi a disposizione». Va meglio con l’altra cooperativa, ma entrambe, attorno alle 9, non hanno mezzi liberi. Capita nel lunedì dove gli annunciati quaranta gradi si fanno sentire, ma in realtà succede sempre più spesso, a prescindere dal meteo e dal giorno. Con un servizio a intermittenza, dove le sorti dei clienti sembrano basarsi su fortuna, fascia oraria e conoscenze. Perché se si possiede il numero di cellulare di un free lance tutto potrebbe semplificarsi.

Tentativi a vuoto

Il primo tentativo è attorno alle 9, l’uomo intenzionato a spostarsi da Castello per raggiungere un altro punto in città contatta le due cooperative. “Veloce, conveniente e sicuro”, assicura il sito web di radiotaxi Quattro mori, che si definisce “il miglior servizio di Cagliari”, e garantisce di arrivare dai clienti “sempre puntuale, 24 ore su 24, sette giorni su sette”. Non oggi. L’alternativa è radiotaxi Rossoblù, anche in questo caso le premesse sono le migliori. “Chiamaci e dicci dove prenderti, a destinazione ci arrivi in un attimo”. Ma sino alle 9 e un quarto non hanno mezzi neanche loro. Così l’uomo rassegnato raggiunge piazza Yenne e miracolosamente trova un free lance disposto ad accompagnarlo. Poco prima delle 12 la storia si ripete: ”Siete in linea con radio taxi Quattro mori”, risponde il nastro registrato. Precede la cortese signorina che da un luogo imprecisato d’Italia verifica se c’è un taxi libero. Niente da fare. Ma la cooperativa rivale in sette minuti è in grado di inviare un mezzo.

Caccia al tesoro

Sempre più rari nelle ore notturne e quasi imprendibili durante il giorno, con tanti potenziali clienti - cagliaritani e non - lasciati a piedi per indisponibilità di materia prima: i taxi. «La carenza di mezzi è nota e diventa cronica nei mesi estivi. Una situazione aggravata dal fatto che l’amministrazione non ha ancora istituito un numero comunale per prenotare anche le circa ventuno auto dei tassisti non iscritti nelle cooperative, che di fatto continuano a essere come fantasmi», commenta Giovanni Frongia, presidente di Casartigiani, uno dei sindacati di categoria più rappresentativi dell’Isola. Visione opposta a Riccardo Mascia, del cda della cooperativa Quattro mori. «Il problema non è la carenza di auto ma il tempo che si perde nel traffico dovuto ai tanti cantieri. Se prima nella fascia orario 8-9 un taxi riusciva a soddisfare quattro richieste, ora siamo a una e mezza, con gli spostamenti cittadini passati dai dieci minuti ai venticinque».

I rinforzi

Tutto sembra basarsi sui numeri: a Cagliari ci sono attualmente 105 taxi che dovrebbero garantire spostamenti rapidi; 86/87 sono gestiti dalle due cooperative, che di fatto monopolizzano la quasi totalità dei mezzi. Pochi, evidentemente, per assicurare un servizio efficiente. «Il problema è innegabile, riceviamo segnalazioni quasi ogni giorno», conferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Sino al 1992 c’erano 80 licenze, nel 2001, ultimo bando, ne sono state rilasciate altre cinque per mezzi adatti ai disabili. È evidente che in ventidue anni sia cambiato tutto, oggi i turisti arrivano in città otto mesi all’anno e vanno inevitabilmente a sovraccaricare un settore sottodimensionato rispetto al fabbisogno», commenta. «Gli uffici stanno lavorando a un nuovo bando per aumentare le licenze che contiamo di pubblicare entro l’anno. Per quanto riguarda il numero comunale, che comunque senza l’incremento dei mezzi non risolverà il problema, sarà mia cura confrontarmi con gli operatori».

