Taxi, in arrivo 28 nuove licenze 

La caccia al taxi (introvabile) soprattutto d’estate, soprattutto di notte presto potrebbe essere solo un brutto ricordo. Almeno così spera il Comune che ha pronta la delibera per la concessione di 28 nuove licenze. L’atto potrebbe essere discusso e approvato già durante la Giunta prevista per martedì. Se la burocrazia ed eventuali ricorsi al Tar non dovessero mettersi di traverso, per la prossima stagione estiva potremmo avere più auto bianche a disposizione di cagliaritani e turisti.

La novità

La delibera per l’aumento delle licenze prende spunto dalla legge su “Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma”. Ed è stata adottata anche da Palazzo Bacaredda anche perché le stime per la prossima estate prevedono – dai dati stimati dall’Autorità portuale – circa 177 approdi su Cagliari, 75 in più rispetto al 2023. Stesso film per le compagnie aeree low cost che dovrebbero portare nel capoluogo della sardegna decine di migliaia di turisti.

I requisiti

La delibera di Giunta prevede anche taxi adeguatamente attrezzati per chi ha difficoltà di movimento. “Attualmente la flotta taxi operante nel Comune di Cagliari, necessita di un ampliamento del numero di veicoli adibiti a trasporto di persone con ridotta capacità motoria si rende, pertanto, necessario incentivare l’implementazione della flotta con veicoli a tal fine appositamente attrezzati, riservando allo scopo 5 nuove licenze (delle complessive 18 messe a concorso) che rispettino i requisiti tecnici richiesti dal bando”. Particolari agevolazioni economiche per i tassisti che aderiranno, prevedendo “la riduzione del contributo economico per l'acquisto delle licenze medesime, nella misura del 30%”. Visto il flusso di turismo internazionale, gli autisti dovranno obbligatoriamente avere la conoscenza di base della lingua inglese.

Le licenze aggiuntive

Come detto, la città d’estate diventa meta di migliaia di visitatori, ecco perché dal Comune hanno previsto la possibilità di incrementare il numero di autorizzazioni, che però saranno temporanee. “Le licenze aggiuntive – è scritto nella delibera – avranno un carattere temporaneo e stagionale e non potranno avere una durata superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi e potranno essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio taxi.

Indagine di mercato

Il costo delle nuove 18 licenze sarà stabilito dopo “una ricognizione del valore locale di mercato”. Secondo stime non ufficiali il valore dovrebbe aggirarsi sui 90 mila euro ciascuna, soldi che saranno divisi tra i 105 tassisti del capoluogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA