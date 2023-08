Taxi, il Comune aumenta le licenze 

Quasi mezz’ora di attesa al telefono scorre inutilmente venerdì a fine mattinata. «Non abbiamo un’auto da mandare al Poetto in questo momento, sono tutte impegnate in altre corse», dice una centralista di una delle cooperative di Radio taxi cittadino. Succede ogni giorno, non solo nel fine settimana quando il problema si acuisce: attese interminabili, corse spesso introvabili. E così, la ricerca di un taxi in città continua a essere una caccia al tesoro. Ora il Comune dice basta e aumenta il numero delle licenze: «Cittadini e turisti sono esasperati», dice l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Riceviamo ogni giorno segnalazioni di persone che faticano a trovare un taxi. Non si può più andare avanti così: gli uffici stanno già lavorando alle procedure per la pubblicazione del bando per aumentare il numero di licenze necessarie e dare adeguata risposta agli utenti». L’annuncio è di quelli storici dal momento che l’ultimo risale a quasi 30 anni fa (1994). L’accelerazione dell’amministrazione arriva dopo l’ultimo incontro con le categorie, poco più di due settimane fa.

L’odissea

D’altronde ogni giorno montano le proteste di cagliaritani e turisti. Racconti di chi ha provato a chiamare il taxi per quattro o cinque volte di fila. Di chi, come Luisa dice di aver percorso «almeno tre chilometri a piedi nel cuore della notte per far rientro a casa». Bus fermi a notte tarda e taxi introvabili: l’unica soluzione è scarpinare. Oppure chi, come due turisti polacchi che hanno atteso quasi quaranta minuti prima di riuscire a “bloccare” un’auto bianca mentre saliva in piazza Yenne. «Perché succede questo?», hanno domandato. Una signora lì accanto, alla fermata del bus, ha risposto senza troppi giri di parole: «A Cagliari succede spesso». Una brutta cartolina di benvenuto in città.

La svolta

A Cagliari sono 105 le licenze attive (5 per il trasporto delle persone con disabilità), ovvero una ogni più di 1500 abitanti. Poche. Troppo poche se si considerano in questa stagione anche i numeri dei turisti in città. Quante saranno quelle nuove, per il momento, nessuno lo sa. Nemmeno si può fare una ipotesi. Fino al 30% in più è la soluzione a cui sta lavorando il Governo nazionale per risolvere il caso taxi. I tassisti cagliaritani chiedono che sia un «numero congruo alle esigenze», l’assessore Mereu assicura che «il numero delle nuove licenze sarà concordato con le associazioni di categoria. Nel frattempo però gli uffici stanno già lavorando al bando perché dopo quasi 30 anni», quando per l’ultima volta sono state messe a gara nuove licenze, «è fin troppo evidente che le abitudini di trasporto sono cambiate e i parametri per fissare il numero delle concessioni precedentemente utilizzati non sono più adeguati alle richieste di oggi. Ecco perché», ribadisce l’assessore Mereu, «di fronte a un disservizio così evidente, l’unica soluzione è quella di aumentare il numero delle vetture in circolazione, tale da poter offrire un servizio adeguate ai cittadini e ai turisti».

