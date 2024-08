Taxi, gli albergatori: servono più licenze 

Le associazioni di consumatori hanno calcolato che la notte, d’estate e soprattutto nel weekend, tre chiamate di taxi su dieci restano senza risposta. All’ora di cena la percentuale scende, ma il problema resta. Contro il caos taxi, condizionato da un turismo che anche a Cagliari da tre anni fa numeri record, il Comune ha deciso di cambiare strategia: congelando l’aumento delle licenze deciso dalla precedente amministrazione e aprendo (si tratta di una sperimentazione per sei mesi, più eventuali altre sei) alla cosiddetta “seconda guida”. In pratica, permetterà ai tassisti di nominare (assumere) un altro conducente svolgendo un secondo turno, in modo tale che una stessa vettura possa effettuare il servizio fino a 20 ore al giorno.

Sì e no

Tutti d’accordo? I tassisti sì (che, di fronte a un problema “estivo” scongiuravano l’aumento delle licenze da gestire poi anche d’inverno), albergatori e ristoratori forse. Il dibattito è aperto. «La scarsa di disponibilità di taxi, d’estate, è ancora un problema reale», dice Fausto Mura, presidente di Federalberghi Confcommercio Sud Sardegna. «La doppia guida può rappresentare una soluzione tampone ma per risolvere il problema alla radice bisognerebbe mettere più auto in strada». Tradotto: aumentare il numero delle licenze. Due numeri aiutano a capire: «Cagliari ha complessivamente 9mila posti letto», tra sistema alberghiero ed extralberghiero, «70 voli giornalieri d’estate e circa migliaia di passeggeri che ogni giorno si spostano. La doppia guida può essere una soluzione tampone, ma forse andrebbe incrementato proprio il numero delle auto in circolazione. Esattamente come si fa in tutte le città», Roma, Milano, Firenze, etc. Una premessa è doverosa, però: «È giusto tutelare la categoria dei tassisti», dice ancora Mura, «ecco perché sarebbe meglio prevedere licenze stagionali, quelle che permettono di risolvere il problema quando si presenta», cioè d’estate, «senza minare il lavoro della categoria quando i volumi di traffico sono inferiori», cioè d’inverno. «Al netto delle soluzioni che vengono adottate, speriamo che il problema venga risolto», sottolinea Emanuele Frongia, numero uno dei ristoratori (Fipe). «Ogni sera, tanti nostri clienti faticano a trovare un taxi, soprattutto se si spostano da o verso il Poetto», aggiunge.

L’ex assessore

La richiesta di aumentare le licenze arriva anche da Alessio Mereu, ex assessore alla Mobilità, che sull’incremento aveva “chiuso” un accordo con i tassisti meno di un anno fa. «Le licenze attuali», 105 a Cagliari, «sono insufficienti, per questo motivo avevamo previsto un aumento fino a 18», da mettere a bando, «di cui 5 dedicate al servizio per persone con disabilità. Occorrono più auto in strada e solo un incremento delle licenze», consentito fino al 20% dal decreto Salvini, «può funzionare. La doppia guida», conclude, «non è una scelta errata, ma una soluzione tampone che non risolverà il problema».

