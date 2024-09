In città i taxi si contano sulle dita di una mano e come se non bastasse trovarne uno domenica mattina o la notte è impresa molto ardua. Eppure in piazza Roma il Comune ha riservato per loro un parcheggio vietando la sosta alle altre auto. Divieto che raramente viene rispettato. Quindi perché non dare ai taxi un’altra area in via Tharros e lasciare quello spazio per lo scarico e carico merci e le soste brevi?

