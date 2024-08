Taxi, arriva il secondo autista 

Da settembre via libera alle “doppie guide” per i tassisti. Il programma d'azione del Comune per avere più auto bianche in strada, di fronte alle difficoltà di cagliaritani e turisti soprattutto d’estate, soprattutto nelle fasce serali e notturne, e nel weekend, parte da qui. Congelata per il momento l’idea delle precedente amministrazione di mettere a bando nuove licenze, (erano 18 in virtù del decreto Salvini che consente ai Comuni un incremento fino al 20% del numero delle licenze locali, a Cagliari sono 105, circa una ventina “freelance”, fuori dai Radio taxi cittadini), una scelta particolarmente gradita dalla categoria. La prospettiva, però, potrebbe riaprirsi solo se queste contromisure adottate, che avranno carattere sperimentale per sei mesi, più altri eventuali sei, non dovessero essere sufficienti a risolvere il problema. Una misura che si affianca a quella già in essere delle cosiddette collaborazioni familiari che autorizzano a far circolare la stessa auto, guidata da due autisti diversi, purché legati da parentela.

Il Comune

«La normativa nazionale ci offriva tre possibilità per tamponare l’emorragia di taxi che si apre ogni estate», spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Aumentare il numero delle licenze fino al 20%, mettere a bando licenze stagionali oppure consentire la doppia guida all’interno della stessa licenza», cosa che si fa in molte città, come Roma, Firenze e Milano, solo per citarne alcune. «Abbiamo scelto la doppia guida perché, di fronte alla carenza di taxi soprattutto la sera e la notte, le nuove licenze non avrebbero risolto il problema principale perché si sarebbero sommate nelle ore della giornata già piene e non avremmo dato una risposta immediata», spiega ancora l’assessore Marcialis.

Funzionerà così: chi è titolare di una licenza (105 a Cagliari, come detto) avrà d’ora in poi la possibilità di nominare un altro conducente svolgendo così un secondo turno, cioè la cosiddetta doppia guida appunto. Col risultato che una stessa vettura potrà effettuare il servizio fino a 20 ore al giorno. Il piano dovrebbe portare alla copertura della quota di domanda di passeggeri che d’estate, da almeno tre anni, dopo il Covid, non risulta soddisfatta. Si tratta di una misura straordinaria e sperimentale», avverte l’assessore. «Se dopo la sperimentazione», sei mesi più sei, «non dovesse funzionare, prenderemo in considerazione le altre due opzioni», licenze stagionali e incremento di quelle fisse. «Ma se funzionerà, allora non è escluso che la misura diventi strutturali, così da poterla inserire nel nuovo regolamento taxi dove un’altra novità saranno le licenze esclusivamente dedicate al trasporto dei passeggeri con disabilità». Incredibile che Cagliari non le abbia ancora, spesso queste persone sono costrette a utilizzare (a pagamento) le ambulanze delle associazioni di volontariato. I tassisti stessi le chiedono da tempo, ora il Comune ci mette una pezza.

I tassisti

«Abbiamo detto sì all’idea di aprire alle seconde guide perché siamo convinti che in questo modo si possa risolvere il problema della difficoltà di trovare corse libere durante l’estate, in quelle particolari fasce orarie», spiega Riccardo Mascia, rappresentante di Confartigianato. Il concetto lo ribadisce Giovanni Frongia, di Casartigiani: «Sarebbe stato inutile mettere a bando nuove licenze, perché quei volumi di traffico passeggeri che rendono difficile trovare un taxi in quelle determinate fasce orarie non ci sono tutto l’anno ma solo per un periodo limitato, cioè d’estate. Con la doppia guida si migliora il servizio senza alterare il mercato». Risolto, si spera, il problema della crisi dei taxi durante l’estate, i tassisti puntano i fari su altri due problemi. «Occorre che il Comune introduca il numero unico comunale», che permette a tutti i 105 taxi di essere rintracciati dai clienti, dice Frongia, «e metta mano alle tariffe che sono bloccate dal 2017 quando la benzina verde costava 1,3 euro a litro. Oggi è a 1,8».

