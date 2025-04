Taxi, ancora caos in vista dell’estate 

L’estate è ormai alle porte e con il boom turistico si preannuncia il solito problema: la carenza di taxi. Federalberghi Confcommercio Sud Sardegna ha rilevato che durante i mesi più caldi, con l’arrivo dei vacanzieri, di notte, soprattutto durante il fine settimana, tre chiamate su dieci restano senza risposta. All’aeroporto, con l’arrivo degli ultimi voli giornalieri, la mancanza di mezzi si traduce in attese che possono arrivare anche a un’ora e mezza.

La Giunta Zedda ha cercato di correre ai ripari consentendo la “seconda guida” con un altro autista sulla stessa auto per prolungare il tempo a disposizione, ma non sembra sufficiente. I tassisti di aumentare le licenze non ne vogliono sapere, di contro chiedono a Palazzo Bacaredda una regolamentazione dei turni e un confronto per la programmazione del servizio.

Stato di agitazione

Ivan Pilloni è un consigliere della cooperativa “Radiotaxi Quattro Mori”, che conta 74 iscritti (l’altra coop e la “Rossoblu”, 18 associati, mentre gli “autonomi” sono 13). «Non siamo il parafulmine del problema. Non ci possono addebitare delle colpe non nostre. Facciamo il possibile e anche di più, è chiaro che non possiamo effettuare un servizio che, soprattutto di notte, spetterebbe al Ctm». Pilloni ha una proposta: «Le doppie guide, che ricordiamo sono ad adesione volontaria, andrebbero regolarizzate con turni e orari precisi in funzione delle necessità». Altro tasto dolente per i tassisti sono le tariffe. «Sono ferme dal 2017, abbiamo chiesto un incontro al sindaco e all’assessore Yuri Marcialis ma non abbiamo mai ricevuto risposte. L’adeguamento dei prezzi è necessario per garantire un servizio taxi efficiente, sostenibile e al passo con i cambiamenti economici e tecnologici. La categoria è in stato di agitazione e attende una risposta tempestiva e adeguata da parte del Comune». Per non parlare degli abusivi: «Ormai gli Ncc arrivano anche da Oristano».

Licenze insufficienti

Alessandro Ariu fa parte della cooperativa “Radiotaxi Rossoblu”. «D’estate le licenze non sono sufficienti. Ma la soluzione del problema non arriva con l’aumento delle concessioni». Ariu parla di disorganizzazione. «Non c’è coordinamento, se in città in alcuni giorni sbarcano 20.000 croceristi i servizi vanno in tilt. Manca il dialogo con il Comune, se non ci informano dei grandi eventi come possiamo organizzarci?». La quotidianità estiva, però, racconta di attese infinite all’aeroporto, dove quantificare i numeri di arrivi e partenze non è così complicato. «Paghiamo colpe non nostre. Il Ctm non soddisfa le esigenze di turisti e cagliaritani. Perché non attivano il servizio bus dal Policlinico e dal centro della città?».

Permessi stagionali

Fausto Mura, presidente di Federalberghi Confcommercio Sud Sardegna, denuncia attese infinite e disservizi soprattutto per quanto riguarda il collegamento con lo scalo di Elmas. «Cagliari ha circa 5mila posti letto, tra sistema alberghiero ed extralberghiero, decine di voli giornalieri d’estate e migliaia di passeggeri che ogni giorno si spostano. Facile capire che 105 licenze sono insufficienti. La doppia guida può essere una soluzione tampone, ma sarebbe meglio prevedere licenze stagionali, quelle che permettono di risolvere il problema quando si presenta, cioè d’estate, senza minare il lavoro della categoria quando i volumi di traffico sono inferiori, durante l’inverno».

