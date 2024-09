Taxi, aiuti dalla Regione per il rinnovo della flotta 

Rinnovo della flotta taxi, sostegno dalla Regione: è stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni, lo stanziamento di 1,5 milioni per il 2024 dedicati a «interventi per la modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio». Le nuove direttive di attuazione - spiega una nota della Regione - prevedono delle condizioni migliorative rispetto ai precedenti bandi del 2014 e del 2020, con un massimale dell’aiuto aumentato da 15.000 euro a 30.000 euro per singolo beneficiario, e con la percentuale di contributo calcolata sulla tipologia di spesa «acquisto di un veicolo di prima immatricolazione» aumentata dal 40% al 50% delle spese effettuate e ritenute ammissibili.

Gli aiuti saranno concessi a fondo perduto in conto impianti e in conto capitale, con un contributo calcolato sulle spese ritenute ammissibili, ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (aiuti de minimis). Le tipologie delle spese ammissibili, che saranno specificate nel bando in pubblicazione nelle prossime settimane definite a seguito del confronto con i principali referenti territoriali dei tassisti, riguardano l'acquisto di un veicolo di prima immatricolazione, l'allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili, acquisto di tecnologie e sistemi di bordo e la partecipazione a corsi di formazione di lingua straniera e di gestione del cliente.

«Il finanziamento della nuova annualità - afferma l’assessore Meloni - è una scelta strategica voluta dall’Esecutivo, per migliorare la qualità del servizio offerto e favorire positive ricadute sul territorio, oltre che sostenere la modernizzazione del servizio di trasporto erogato e assicurare una maggiore fruibilità. Grazie al lavoro dei tecnici del Centro Regionale di Programmazione si è riuscito ad aumentare la dotazione finanziaria complessiva ed il singolo contributo, permettendo a molti più beneficiari di poter aver accesso a un finanziamento che, oltre sostenere i lavoratori della categoria, migliora il servizio utilizzato da tanti sardi e turisti».

