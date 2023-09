Tavolo tecnico sul disagio dei più giovani 

Riflettori puntati sul mondo giovanile e sul disagio dei ragazzi. In prefettura ieri è stato costituito un tavolo tecnico per affrontare i maggiori problemi come la dispersione scolastica ancora troppo alta, la chiusura di plessi scolastici nei piccoli comuni, difficoltà già presenti in ambiato familiare. E ancora l’uso diffuso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol nelle fasce sempre più giovani di popolazione. «Anche se non emergono picchi di particolare degrado, si registrano un disagio circoscritto con atteggiamenti di insicurezza e isolamento preoccupanti» è stato ribadito al termine del dibattito avviato nell’ambito della Conferenza provinciale permanente. Oltre al prefetto Salvatore Angieri erano presenti la procuratrice del Tribunale per i minorenni di Cagliari Anna Cau, il procuratore di Oristano Paolo De Falco, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, guardia di finanza e dei vigili del fuoco, polizia postale, responsabile del Centro di salute mentale, il dirigente scolastico provinciale, i direttori delle Caritas di Oristano, Ales e Alghero, rappresentanti di società sportive e sindaci. «Il disagio giovanile va affrontato con azioni corali e coordinate fra amministrazioni locali, con il potenziamento delle attività sociali, culturali e sportive» ha detto il prefetto.

